18 тонн арбузов завезли в Бурятию с нарушениями

Импортную растительную продукцию ввезли в Бурятию с нарушениями, сообщили в республиканском Россельхознадзоре. Факты нарушения заключались в отсутствии извещения о доставке подкарантинной продукции.

В ведомстве рассказали, что с 1 по 5 июня из Республики Киргизия на территорию Бурятии было доставлено около 10 тонн свежей клубники, 18 тонн репчатого лука и столько же свежих арбузов.

- Вся подкарантинная продукция ввезена в республику без уведомления надзорного органа о ее доставке. По фактам не извещения о доставке нарушителям объявлено пять предостережений. Всего с начала 2024 года за аналогичные нарушения объявлено уже 67 предостережений, - прокомментировали в Россельхознадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с Федеральным законодательством собственник обязан немедленно извещать Россельхознадзор о доставке подкарантинной продукции и подкарантинных объектов.

Фото: loon.site