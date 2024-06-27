Школьники Бурятии создадут эко-урны с баскетбольными кольцами

Вчера, 26 июня в региональном центре «Асториум» завершилась смена «Лидеры позитивных изменений». Учащиеся из Улан-Удэ и Мухоршибирского района создали проекты, которые планируют реализовать на территории Бурятии.

- Проект «От сигареты к вершинам: победа над зависимостью», который предполагает помощь людям в отказе от курения. Также школьники представили проект «Новая возможность» — организацию культурно-досуговых мероприятий для детей с ограниченными возможностями, - рассказали в группе правительства Бурятии.

Еще один проект под названием «Сэбэрбас Эко-город» поможет создать и установить эко-урны с баскетбольными кольцами в школах города для популяризации экологических привычек.

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