Бурятия получила новый автомобиль для тушения лесных пожаров. Новую современную автоцистерну для тушения лесных пожаров получил Усть-Баргузинский лесхоз.

Лесники будут использовать автомобиль для доставки лесопожарных групп, воды и специального оборудования, а также заправки ранцевых лесных огнетушителей. В отсеках машины расположено все необходимое спецоборудование. Кроме того, автомобиль оснащен радиосвязью, что позволяет оперативно передавать информацию.

- Новая автоцистерна, по сравнению со старой, вмещает в себя больше воды – 1,6 кубометра. Этого хватит, чтобы наполнить 80 ранцевых лесных огнетушителей. У автомобиля 7 мест, а не 5, как было на старых, значит мы сможем взять на пожар больше людей для оперативной ликвидации возгорания, – рассказывает Алексей Коневин, руководитель Усть-Баргузинского лесхоза.

Техника для борьбы с огненной стихией в лесах обновляется в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Фото: РАЛХ