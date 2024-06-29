Общество 29.06.2024 в 11:10

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей республики с Днем молодежи

Сегодня в последнюю субботу июня в России отмечается День молодежи
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Текст: Служба информации "Номер один"
Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей республики с Днем молодежи

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей республики с Днем молодежи

Он отметил, что молодёжь Бурятии является двигателем всех позитивных изменений, происходящих в республике.

- Именно ваше поколение определяет, какой будет жизнь в Бурятии и во всей России. И я уверен, что вы сделаете всё, от вас зависящее, чтобы наша Родина процветала. Дерзайте, любите, живите! Создавайте семьи, становитесь счастливыми родителями. Пусть вас никогда не покидают мечты и искреннее желание принести в этот мир что-то новое и менять жизнь к лучшему. С праздником!, - сказал Алексей Цыденов.

День молодежи в России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2024 году этот день выпадает на 29 июня.

 

Фото: правительство Бурятии

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