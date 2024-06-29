Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей республики с Днем молодежи

Он отметил, что молодёжь Бурятии является двигателем всех позитивных изменений, происходящих в республике.

- Именно ваше поколение определяет, какой будет жизнь в Бурятии и во всей России. И я уверен, что вы сделаете всё, от вас зависящее, чтобы наша Родина процветала. Дерзайте, любите, живите! Создавайте семьи, становитесь счастливыми родителями. Пусть вас никогда не покидают мечты и искреннее желание принести в этот мир что-то новое и менять жизнь к лучшему. С праздником!, - сказал Алексей Цыденов.

День молодежи в России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2024 году этот день выпадает на 29 июня.

Фото: правительство Бурятии