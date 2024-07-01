Общество 01.07.2024 в 14:12

Лучшим штурмовикам из Бурятии вручили награды

Бойцы 37-й мотострелковой бригады отмечены орденами и медалями
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Текст: Андрей Константинов
Лучшим штурмовикам из Бурятии вручили награды
Вчера заместитель командующего 36-й Общевойсковой армии Игорь Сокол наградил бойцов отряда «Шторм» 37-й мотострелковой бригады из Бурятии. Отличившиеся бойцы награждены орденами Мужества, медалями «За Отвагу» и другими наградами. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Наша армия наступает, поэтому идёт формирование штурмовых подразделений. Штурмовые отряды формируются и в нашей 36-й армии. Именно штурмовики на острие атаки, это они первыми взламывают вражескую оборону и захватывают плацдармы для дальнейшего развития наступления. Их роль на поле боя попросту бесценна», - прокомментировал награждение Алексей Цыденов.


Как сообщил глава, в ходе награждения бойцов также напутствовали духовные лидеры республики Бадма лама и отец Евгений.


Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
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