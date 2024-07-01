Лучшим штурмовикам из Бурятии вручили награды

«Наша армия наступает, поэтому идёт формирование штурмовых подразделений. Штурмовые отряды формируются и в нашей 36-й армии. Именно штурмовики на острие атаки, это они первыми взламывают вражескую оборону и захватывают плацдармы для дальнейшего развития наступления. Их роль на поле боя попросту бесценна», - прокомментировал награждение Алексей Цыденов.





Как сообщил глава, в ходе награждения бойцов также напутствовали духовные лидеры республики Бадма лама и отец Евгений.





Вчера заместитель командующего 36-й Общевойсковой армии Игорь Сокол наградил бойцов отряда «Шторм» 37-й мотострелковой бригады из Бурятии. Отличившиеся бойцы награждены орденами Мужества, медалями «За Отвагу» и другими наградами. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Алексей Цыденов.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова