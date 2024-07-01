В лесах Улан-Удэ высадили 8 тысяч сеянцев сосны

Ежегодно сотрудники МБУ «Городское лесничество» проводят лесовосстановительные работы в лесах Улан-Удэ. Посадки проводятся в тех местах, где естественное восстановление невозможно, а также там, где прошли лесные пожары.– В 2024 году было приобретено и высажено весной восемь тысяч сеянцев. Механизированным способом вспахиваются борозды и производится посадка сеянца ручным способом с помощью меча Колесова. Предварительно корни каждого сеянца обрабатываются раствором из воды и глины для сохранения влаги. Это способствует хорошей приживаемости сеянцев. За последние пять лет процент приживаемости в среднем составляет 82%, – сообщил и.о. главного лесничего МБУ «Городское лесничество» Павел Самолюк.К 2027 году учреждение планирует высаживать в городских лесах посадочный материал, заготовленный в собственном питомнике. Он открыт впервые с советских времен в 2022 году для экономии бюджетных средств и решения проблемы недостатка качественных саженцев для озеленения города. В питомнике выращивают различные виды кустарников и деревьев.В следующем году работа по лесовосстановлению в Улан-Удэ будет продолжена.Фото: мэрия Улан-Удэ