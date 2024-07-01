Общество 01.07.2024 в 16:01

В лесах Улан-Удэ высадили 8 тысяч сеянцев сосны

Их приживаемость превышает 80%
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Текст: Андрей Константинов
В лесах Улан-Удэ высадили 8 тысяч сеянцев сосны
Ежегодно сотрудники МБУ «Городское лесничество» проводят лесовосстановительные работы в лесах Улан-Удэ. Посадки проводятся в тех местах, где естественное восстановление невозможно, а также там, где прошли лесные пожары.

– В 2024 году было приобретено и высажено весной восемь тысяч сеянцев. Механизированным способом вспахиваются борозды и производится посадка сеянца ручным способом с помощью меча Колесова. Предварительно корни каждого сеянца обрабатываются раствором из воды и глины для сохранения влаги. Это способствует хорошей приживаемости сеянцев. За последние пять лет процент приживаемости в среднем составляет 82%, – сообщил и.о. главного лесничего МБУ «Городское лесничество» Павел Самолюк.

К 2027 году учреждение планирует высаживать в городских лесах посадочный материал, заготовленный в собственном питомнике. Он открыт впервые с советских времен в 2022 году для экономии бюджетных средств и решения проблемы недостатка качественных саженцев для озеленения города. В питомнике выращивают различные виды кустарников и деревьев.

В следующем году работа по лесовосстановлению в Улан-Удэ будет продолжена.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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