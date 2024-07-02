Жительница Бурятии с опухолью в мозге шесть лет отказывалась от операции

В мае этого года в нейрохирургическое отделение Республиканской клинической больницы поступила 76-летняя женщина с жалобами на нарушение речи, слабость в правой руке и ноге. Как выяснили врачи, еще в 2018 году пенсионерке диагностировали объемное образование в головном мозге и рекомендовали сделать операцию. Однако женщина и её родственники были категорически против вмешательства. Переубедить их тогда не удалось. Пенсионерку выписали домой, и она на шесть лет забыла о своем заболевании.В это время опухоль медленно росла, не доставляя забот, пока не начала сдавливать мозг.«При поступлении пациентка уже не могла двигаться, у нее была нарушена речь, сознание спутано. Мы сразу же приступили к противоотечной терапии. Переговорили с родственниками и они, наконец-то, дали свое согласие на операцию», - рассказал нейрохирург РКБ Булат Цыбиков.Хирургическое вмешательство по удалению крупной опухоли головного мозга прошло успешно. Практически сразу у женщины улучшилась речь, увеличилась сила в конечностях. Уже через восемь дней пенсионерку выписали домой с полным регрессом всей неврологической симптоматики. Из отделения она ушла домой на своих ногах.«Пожалуйста, не игнорируйте рекомендации врачей, проходите вовремя диспансеризацию, а при выявлении какой-либо патологии необходимо проходить лечение. В данном случае мы успели спасти жизнь пациентке, но все могло обернуться и более трагично», - обратился к жителям республики Булат Цыбиков.Фото: РКБ