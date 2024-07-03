Ситуация на дорогах Улан-Удэ контролируется в режиме реального времени

На улицах Улан-Удэ установлены 77 умных светофоров, 133 обзорные камеры и 209 транспортных детекторов по подсчету и анализу транспортных потоков, благодаря внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Работает Центр обработки данных ИТС, который стал единой платформой управления городским дорожным движением.









Идут работы по установке станции метеомониторинга, которая позволит получать данные о метеорологической обстановке, а также параметрах окружающей среды, в том числе в режиме реального времени. Планируется, что пуско-наладочные работы будут завершены до конца лета.

– От погодных условий, например, в дождь или гололед зависит безопасность дорожного движения. Поэтому внедрение системы метеомониторинга позволит оперативно менять режимы работы светофорных объектов. В прошлые годы в рамках проекта на светофорах уже установлены контроллеры для управления режимами регулирования, подключены датчики мониторинга транспортных потоков и установлены обзорные камеры видеонаблюдения за дорожной обстановкой. Новое оборудование, программы и надежные каналы связи позволяют в разы быстрее реагировать и корректировать режимы работы светофоров, – сказал Юрий Ткачев, председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации города Улан-Удэ.

Датчики, установленные на светофорах, определяют тип автомобиля — легковой или грузовой, его государственный номер, фиксируют скорость движения машин, их количество на полосах. Данные с датчиков и видеокамер в онлайн режиме передаются сотрудникам улан-удэнского ЦОДа ИТС. Информационная система позволяет координировать работу нескольких светофорных объектов в группе.

Такой режим работы ведется на улицах Бабушкина, Боевой, Борсоева, Дорожной, Иволгинской, Лимонова, Николая Петрова, Смолина, Ключевская и других улицах.

На базе Центра управления ИТС ведется мониторинг общественного транспорта в онлайн-режиме, посредством технологий ГЛОНАСС. Благодаря знанию местоположения каждой подвижной единицы общественного транспорта стало возможным рассчитывать время прибытия на автобусную или трамвайную остановку. Данные передаются на общедоступные системы, например, 2ГИС, приложение в мобильном телефоне «Умный транспорт» и портал its03.ru, а также на информационное табло на остановках. На сегодняшний день на трамвайных и автобусных остановках установлены 119 информационных табло, и эта работа продолжается.

С помощью камер, которые в онлайн-режиме передают данные в центр управления ИТС, проводится информирование жителей о дорожной обстановке, складывающейся на улицах Улан-Удэ. Оперативная информация доступна в телеграмм-канале Комитета по транспорту, потребительскому рынку им предпринимательству по адресу: https://t.me/ktprpUU.

В планах дальнейшая модернизация светофорных объектов, установка модуля диспетчерского управления ИТС в условиях чрезвычайных ситуаций, который предназначен для анализа изображений, поступающих от камер видеонаблюдения и выявление инцидентов, возникающих на улично-дорожной сети.

Внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) реализуется в столице Бурятии четвертый год благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Фото: администрация г. Улан-Удэ