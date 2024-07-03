Алексей Цыденов: «БАМ – это люди»

БАМ — одна из величайших строек и один из самых крупных инфраструктурных проектов в истории Советского Союза и настоящего времени. В преддверии 50-летнего юбилея с начала строительства БАМа хочу рассказать, какое место эта магистраль занимает в истории и будущем Бурятии.Необходимость магистрали была обозначена молодым советским государством еще в 20-е годы прошлого века, тогда и начались проектные изыскания. В 1933 году уже приступили к первым работам на месте. В Великую Отечественную войну все было приостановлено, но с 50-х годов путь вновь начал строиться. И уже в 60-е годы порядка 1150 километров железной дороги было проложено - это участок Тайшет - Усть-Кут и Тында. После уточнения технико-экономического обоснования 8 июля 1974 года вышло постановление о начале строительства Байкало-Амурской магистрали. Эта дата считается днем рождения БАМа.Сразу же БАМ объявили народной комсомольской стройкой. Молодежь со всей страны приезжала работать на магистраль, о ней снимались фильмы и слагались песни. Слово «бамовец» навсегда стало народным званием, синонимом неподдельного энтузиазма и трудового подвига.Это очень хорошо видно на примере нашего бурятского участка БАМ. Без скидок, это один из самых сложных участков всей магистрали. Его протяженность в Бурятии - 500 километров: это ⅙ длины магистрали, при этом государство в него вложило ⅓ всей стоимости БАМа. Работать приходилось в труднодоступных местах севера республики, по сложному горному рельефу, по которому буквально не ступала нога человека. Естественно, отмечу Северомуйский тоннель – самый протяженный в Советском Союзе, а сейчас в России. Его геологические разломы, большие давления, термальные источники, различная плотность грунтов вошли в мировую историю строительства подобных сооружений.Честь и хвала бамовцам Бурятии, которые работали и жили в самых сложных условиях и при этом добивались результата. Именно они основали для Бурятии новые крупные населенные пункты - Северобайкальск, Таксимо, Северомуйск.Всего в советское время, с учетом 60-х годов, было проложено 3,5 тыс. километров БАМа.Второе дыхание БАМ обрел в 2012 году. По решению президента России Владимира Путина был запущен второй этап строительства магистрали – БАМ 2.0 «Восточный полигон». По протяженности укладки путей он такой же, как в СССР - уже проложено порядка 3,5 тыс. километров рельсов. При этом проведена глобальная модернизация всей магистрали: построены новые разъезды, развиваются станции и искусственные сооружения. По сути, страна уже сделала второй БАМ.Однако это только начало развития БАМа в 21 веке. И сегодняшняя история показывает, насколько наши предшественники были стратегически мыслящими государственными деятелями. Закладка БАМа десятилетия назад позволяет современной России с уверенностью смотреть в завтрашний день.Несколько лет назад, подчеркну - еще до СВО, начала меняться геополитическая ситуация в мире. Стало очевидно, что экономические и торговые пути России начинают разворачиваться на Восток. Азиатско-тихоокеанское направление стало развиваться опережающими темпами. БАМ становится стратегически важным объектом для интересов России на Тихом океане, торговых связей с азиатскими странами и освоения российского Дальнего Востока. БАМ приобретает колоссальное значение для будущего России.Поэтому в мае 2024 года по инициативе Владимира Путина запускается третий этап развития БАМа и Транссиба. Он рассчитан до 2035 года, и его реализация позволит увеличить провозную способность обеих магистралей со 180 млн тонн в 2024 году до 270 млн тонн в 2032 году.Естественно, новые проекты по развитию БАМа вплотную коснутся Бурятии. Прежде всего это строительство второго Северомуйского тоннеля. 15 километров нового сооружения – это большая протяженность и очередной вызов для инженеров и строителей. Тоннель позволит расширить самое узкое «горлышко» БАМа для увеличения пропускной способности. Символично, что прокладывать новый Северомуйский тоннель будет та же компания, которая построила первый, еще в Советском Союзе, – «БАМтоннельстрой». В районе Северомуйска уже разворачивается стройгородок, завозится техника. То есть процесс пошел!Также у нас уже запущена прокладка второго Байкальского тоннеля протяженностью шесть километров. Он тоже важнейший для магистрали и позволит повысить пропускную способность БАМа, его безопасность и надежность.Однако самое главное для Бурятии при расширении БАМа - это новый импульс развития северных территорий республики и прежде всего населенных пунктов, расположенных на протяжении магистрали.С повышением пропускной способности БАМа появятся новые рабочие места на обслуживании магистрали и поездов. В пик строительства Северомуйского тоннеля на нем будет задействовано 11 тыс. человек, и это только строители. К ним добавятся специалисты многих других профессий, включая врачей, медсестер, учителей. Строить его будут порядка десяти лет. В стройгородках сейчас создают инфраструктуру, и она останется служить жителям ближайших районов. Новые возможности получит малый и средний бизнес севера республики: магазины, кафе и другие сферы услуг.К тому же в Бурятии на линии БАМа находятся уникальные в мировых масштабах месторождения сынныритов - комплексного сырья для получения алюминия и удобрений. На данный момент они недоступны, поскольку разрабатывать их не позволяет текущая пропускная способность БАМа. Но с ее увеличением добыча месторождений и их обработка становятся более чем реальными.Поэтому развитие БАМа для Бурятии - это не только выполнение стратегических целей государства. Но и уникальная возможность повышения качества жизни людей на севере республики. И эти планы уже начинают претворяться в жизнь.Северобайкальск является опорным центром западного БАМа. И президентом России одобрен мастер-план развития нашего северного города. Наряду с Улан-Удэ в Северобайкальске пройдут крупнейшие работы по изменению облика и созданию комфортной городской среды для его жителей.В планах более десятка проектов, миллиарды рублей будут вложены в Северобайкальск. Назову самые крупные из проектов: благоустройство центра города и центральных улиц, строительство кампуса техникума инновационных технологий, детского лагеря федерального уровня «Байкал», парка «Северное сияние Байкала», горнолыжного комплекса «Мамонтовский». Реконструкция взлетно-посадочной полосы и терминала аэропорта в Нижнеангарске, путепровода через железнодорожные пути в Северобайкальске и многое другое.Работы предстоят масштабные. Поддержка президента и решение правительства РФ есть. Сделаем все возможное и невозможное, но оба мастер-плана - Улан-Удэ и Северобайкальска - будут реализованы в полном объеме и в поставленные сроки.Помимо мастер-плана Северобайкальска, мы буквально в ручном режиме работаем над текущими задачами для поддержки населения севера Бурятии. Если брать территорию БАМа, то расселено порядка 2,5 тыс. семей из аварийного и ветхого жилья. Для этих же целей в этом году нам предстоит построить еще два многоквартирных дома в Северобайкальске. Также в городе строится новая котельная. Там же, в Северобайкальске и Таксимо, РЖД строят дома для своих работников. Обновляются объекты здравоохранения с одновременным пополнением материально-технической базы. То есть жизнь на «северах» не стоит на месте, там все развивается.Недавно я посетил выставку «БАМ — стройка века», посвященную 50-летию начала строительства магистрали. Посмотрел много картин об освоении территории БАМа, и они вызвали теплый отклик в душе. Больше всего запомнилась та, где молодая бамовская семья катит по свежей колее детскую коляску - это и зарождение новой жизни, и энтузиазм молодой семьи, и планы на будущее. Это картина о первопроходцах БАМа: о суровой природе, о первых километрах, о любви и дружбе.Огромное спасибо тем людям, которые создавали БАМ и сегодня отмечают 50 лет с начала его строительства. Благодарю всех, кто вложил свои силы, сердце и душу, молодость в строительство БАМа и в развитие нашей страны. Дорогие друзья, спасибо!Фото: пресс-служба правительства Бурятии