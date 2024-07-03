Общество 03.07.2024 в 15:44

Жителям Бурятии объяснили, как заготовить дрова

Норматив заготовки дров для граждан составляет 20 кубометров
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Текст: Андрей Константинов
Жителям Бурятии объяснили, как заготовить дрова
Республиканское агентство лесного хозяйство рассказало, как в республике можно заготовить дрова.

«Для заключения договора купли-продажи леса для отопления местным жителям необходимо обратиться в ближайшее лесничество. Далее лесхозом произведет отвод лесосеки для рубки, на которую дается разрешение в соответствии с законодательством», - сообщили в агентстве.

При этом заготавливать дрова можно не везде. В частности, на заготовку имеются ограничения на особо охраняемых природных территориях, в орехово-промысловых зонах, на особо защитных участках лесов.

Как уточнили в РАЛХе, по закону норматив заготовки дров для граждан составляет 20 кубометров, в районах Крайнего Севера – 40 кубометров.

«В Бурятии попённая плата вместе с услугами отвода в 2024 году составляет от 200 до 350 рублей за кубометр, в зависимости от удаленности деляны и качества древесины. С ценами на услуги отвода лесосеки можно ознакомиться по ссылке», - объяснили в агентстве.

Там подчеркнули, что в период особого противопожарного режима дрова заготавливать можно, но только при наличии договора и с соблюдением правил пожарной безопасности.

Также в РАЛХе обратили внимание, что «в полномочия агентства лесного хозяйства не входит регулирование рыночных цен на дрова».

Фото: «Номер один»
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