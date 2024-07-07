Бюстгальтер спас жительницу Улан-Удэ от смерти

Среди народных изречений существует много пословиц и поговорок, одна из них: «Вор украдет, да не все унесет, а пожар ничего не оставит». Стихия огня разрушительна и беспощадна. По всему миру она ежегодно уносит тысячи жизней, оставляя позади себя горький пепел вперемешку со сломанными судьбами. Единственные, кто может ей противостоять, это пожарные. Наше издание разыскало огнеборца со стажем и выяснило, почему такая работа подходит далеко не всем.Сергей Борисов - пожарный со стажем. К своим 60 годам он повидал многое: смерть товарищей, слабость новобранцев, наплевательское отношение автолюбителей, слезы горя и радости спасенных семей. Смертоносное пламя он укрощает полжизни, но кто бы мог подумать, что «работать героем» изначально Борисов совсем не хотел.- В пожарную охрану я попал совершенно случайно. Это был 1991 год. Меня, как будущего сотрудника, уже ждали на железной дороге. Там намечалась хорошенькая работенка, оставалось лишь перетолкаться чуток. Тут мне друг и подкинул идею: «Поработай в пожарке месяц-другой, а после уйдешь на дорогу». Но, как видите, прошло 33 года, а я до сих пор сражаюсь с пожарами, - с улыбкой говорит огнеборец.Проработав пожарным какое-то время, Сергей собирался уже уходить. Но судьба распорядилась иначе. Поступил ночной вызов - возгорание многоквартирного дома в поселке Зеленый. Он то и стал для него переломным.Барак вспыхнул из-за пьющего домочадца. Мужчина до глубокой ночи распивал спиртное и, по всей видимости, курил где приспичит. Упавший с сигареты уголек быстро расплавил линолеум, а затем, превращаясь в полноценный огонь, разошелся по стенам комнаты. От испуга ханыга сбежал. Но самое страшное, что о случившемся он никому не сказал. Пожарные подоспели лишь после звонка соседей.- Это был первый вызов со спасенными людьми. В ту ночь я из огня вынес мамочку с дочкой. Практически невредимыми, разве что малость напуганными. А до этого несколько месяцев доставал только трупы. Наконец-то увидев спасенных, я понял, что все может быть по-другому. После чего принял решение, что остаюсь, - вспоминает пожарный.Зимние пожары - одни из самых тяжелых. Приезжая обратно в часть, боевая одежда огнеборцев покрывается ледяной коркой. Буквально объятые кристальным панцирем, они вынуждены сбивать лед чем придется. Надеясь выбраться из ледяного плена, чтобы переодеться.- Бьешь топориком по руке, а лед ни в какую. Зимы у нас очень суровые, товарищам часто приходилось поливать друг друга кипятком из батареи. Хорошо, когда есть запасная боевка, - рассказывает Сергей Борисов.Февраль, началась пересменка, караулы сменили друг друга, приходит сообщение о задымлении производственного здания в районе Стрелки. Полноценного, в представлении обывателя, пожара там не было. Просто что-то дымило всю ночь. Но люди узнали об этом только наутро.- Наступил новый день, сотрудники пришли на работу и открыли двери. Помещение было запрессовано дымом. Как оказалось, всю ночь там находились другие люди. В живых никого не осталось. Мы принялись вытаскивать закоптившиеся тела, и тут я обратил внимание на погибшего парня. На его плече была какая-то странная татуировка в виде узора. Тогда я не придал значения этому, но запомнил, - отмечает пожарный.Через год к соседям Сергея приехал их родственник из деревни. Слово за слово, и мужчины разговорились. Как оказалось, сельчанин искал пропавшего сына, который приехал в город на заработки и бесследно исчез.- К тому времени мужчина все морги объездил. Я поинтересовался, были ли у его сына какие-то отличительные признаки, и он сказал, что да, татуировка на правом плече. Под рукой оказалась салфетка, я протянул ее и попросил набросать рисунок. Он начертил тот самый узор, который мне врезался в память. Мальчика уже похоронили как неопознанного. Однако отец все же нашел его и перезахоронил, как подобает, - поделился огнеборец.Но далеко не каждый готов смириться с утратой близкого человека. Как говорит Сергей Борисов: «Не все надо видеть».- Не стоит людям показывать все подряд. Самое трудное в нашей работе - когда из пожара выносишь сгоревших детей. Я помню другой случай. Отец погибшего мальчика умолял нас показать тело своего сына. На вид дядька был сильный, как говорят в народе, «шкаф два на два». Пошли на уступки, дали проститься. Через несколько лет я встретил его на улице совершенно другим. Он превратился в глубокого старика, иссохшего, скрюченного. Мужчина ко мне подошел и сказал: «Лучше бы вы мне его не показывали. Он у меня ежеминутно все эти годы перед глазами стоит». Его жена, ханыга, потом рассказала, что муж ее впоследствии умер. Спустя пару месяцев после встречи. Так и не смог смириться с утратой мальчика. А ей хоть бы хны. Несмотря на то, что пожар-то из-за нее случился… - рассказал Сергей Борисов.Как оказалось, стать настоящим пожарным может совсем не каждый. Для этой работы необходимо иметь не только отличное здоровье, хорошую физическую подготовку и выносливость. Но и мощную психологическую устойчивость.- Людей, кто мнил себя героем и насмотрелся фильмов, я видел много. Помню, пришел к нам устраиваться один молодой парень. Его папа привел, все кичился своим пацаном: «Да он у меня зверь. В воздушно-десантных войсках служил». Взяли, продержался он до первого серьезного пожара. Как впервые тело увидел, так рвотные массы у него в панорамную маску и пошли. Получилось, что и пожар тушить надо, и новобранца выводить тоже. Забирать трудовую книжку он не пришел, отправил папу. Постеснялся быть слабым, - вспоминает пожарный.Слабый напарник действительно представляет собой угрозу и подвергает сплоченную работу команды провалу. Однако намного хуже, когда это делают совершенно непричастные к спасению жизней люди.- Шли с пожара, нужно было заправиться, завернули на ближайшую АЗС. Там перед нами стоял мужичок на легковушке. Мы ему говорим, мол, так и так, пропусти, пожалуйста, а он ни в какую. Вышел весь такой гордый, пошел расплачиваться за бензин. Пока вернулся, пока вальяжно пистолет вставил в бак. Ну мы наблюдаем за всей этой клоунадой, ждем своей очереди и вдруг поступает вызов. Надо срочно ехать, а бензина почти нет. Приняли решение рискнуть, махнули на этого мужика рукой, помчались, по сути, пустыми, - вспоминает Сергей Борисов.Пока пожарная машина, расходуя последние капли бензина, ехала в сторону Верхней Березовки тушить частный дом, ее догнала та самая легковушка с автомобильной заправочной станции.- Смотрим, а там мужик этот. Орет, руками машет, торопит нас. Как оказалось потом, это его дом горел. Жена, видимо, позвонила, пока тот заправлялся. В конечном итоге нам удалось доехать до места пожара, его крышу над головой мы отстояли. Но это чистой воды везение. Будь у нас еще меньше бензина, наша команда встала бы посреди дороги и все, - говорит огнеборец.Бытует мнение, что хорошее чувство юмора - одно из лучших лекарств от стресса. По словам Сергея Борисова, в пожарной охране без него никуда.- Без юмора вообще никак. Умение посмеяться расслабляет мозги. Да и другим людям настроение поднимает. Помню, едем с ребятами в районе Центрального рынка, а там ведь народу всегда очень много, пробки. Наш начальник караула не растерялся и решил пошутить. Взял да и сказал по громкой связи: «Водитель трамвая! Примите влево!». Народ сначала растерялся, а потом, как понял, так там такой хохот поднялся, - вспоминает пожарный.Не забывают огнеборцы «подкалывать» и друг друга.- Появился у нас в карауле новобранец левша. Стоим как-то я, мой матерый коллега левша и проверяющий. А в этот момент новобранец сидел на тумбочке, конспекты писал. Проверяющий с удивлением нам говорит: «Вы посмотрите-ка, он в тетрадке левой рукой пишет! Неужто удобно?». Мы с Женькой переглянулись: «Товарищ проверяющий, а может, удобно? Давайте попробуем». И тут напарник сел с новобранцем, взял листок и как давай тоже левой писать. Ну а чего ему, он же тоже левша. Так проверяющий и ушел в непонятках. Пробовал-пробовал левой рукой писать, а то, что эти двое – левши, так и не понял, - смеется Сергей Борисов.Другим проявлением чувства юмора стал прецендент с бюстгальтером. Насколько он был уместен - вопрос остается открытым.- Пожар в многоэтажке, парень поднялся на самый верх, зашел в помещение и увидел семью: бабушку, мать и ребенка. Недолго думая, он снял с себя маску - отдал ее младшенькой. Запасную надел на пенсионерку. Без защиты осталась женщина и он сам. Вокруг все в огне, дышать нечем, время идет на секунды. Оглядевшись по сторонам, боец заметил бюстгальтер, который сушился на бельевой веревке. Схватил его, порвал на две части и смочил чашки в раковине. Одну себе к лицу приложил, другую женщине отдал. Так он всех из пожара и вывел. А люди его за это Бюстгальтер прозвали. Долго смеялись, но парень сильно обиделся, - припоминает огнеборец.Пожарные очень часто вступают в конфликт с понятием «чистота». Как оказалась, у огнеборцев существует множество разных примет по этому поводу. Например, если перед дежурством протер фары или мигалки - значит весь день по пожарам проездишь.- Люди бывают очень суеверны, особенно в экстремальных профессиях. Еще у нас считается не к добру мыть полы перед выходом на дежурство. Однако тут с правилами не поспоришь. Плохая примета или нет, но уборка обязательна. Дисциплина все-таки. Поэтому идем наперекор суевериям, тем самым доказывая самим себе, что мы ничего не боимся, - говорит огнеборец.Тем не менее пожарные - тоже люди. Несмотря на разного рода приметы, иногда им бывает зазорно появиться перед гражданами в неприглядном виде.- Возвращаемся с пожара в часть очень уставшие и голодные. Остановились около магазинчика по дороге прикупить пельменей да пряников. Стоим все чумазые, обгоревшие, в саже и копоти. Сами понимаете, только с пожара. Мой коллега пошел в магазин, а я ему говорю: «Сашка, погоди, давай хоть боевки снимем и куртки наденем. Неудобно же как-то перед людьми». Он мне тогда так ответил, что я на всю жизнь это запомнил: «Нет. Я не буду снимать боевку. Я горжусь своей профессией». Желаю каждому человеку любить свое дело так, как любил мой товарищ Саша, - подытоживает улан-удэнский пожарный Сергей Борисов.Фото: МЧС Бурятии