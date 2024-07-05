Общество 05.07.2024 в 16:59

Жители микрорайона в Улан-Удэ почти две недели жили без воды

Холодная вода появлялась лишь днем

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Текст: Анастасия Величко
Жители микрорайона в Улан-Удэ почти две недели жили без воды

Жители мкр. Вагжанова с 23 июня жаловались на перебои в водоснабжении. По их словам, холодная вода по трубам централизованного водоснабжения бежала только в дневное время, вечером же исчезала.

«Который день уже проблемы то с напором воды, то вообще с ее отсутствием», «У нас на Огневой тоже воды нет», «Переулок Школьный – тоже слабый напор воды», «По ул. Школьная такая же ситуация», «Машинка стиральная не тянет», - пишут люди.

«С 23 июня отсутствует. Около 12 ночи появляется, бежит тонкой струйкой. С работы приедешь, успеешь руки если помыть, то отлично. И все, заканчивается вообще. Днем вода бежит тонкой струйкой. Народ с работы приходит и все, вода заканчивается», - описала ситуацию горожанка в одном из вайбер-чатов.

«Писали в «Водоканал» 16 и 25 июня, в прокуратуру и Роспотребнадзор 2 июля. Звоним в «Водоканал» каждый день», - говорили другие жители.

Проблема решилась только 4 июля.

«На сегодняшний день на насосных станциях произвели дополнительные настройки по увеличению объемов подачи холодного водоснабжения. Проверили настройки оборудования, всё работает в штатном режиме», - сообщили «Номер один» в пресс-службе «Водоканала».


Фото: "Номер один"

 

 

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