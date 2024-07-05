Мэр Улан-Удэ проверил ход благоустройства в парке «Мемориал Победы»

– В следующем году значимая дата – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Планируем к этому сроку, что парк начнет работать в полном объеме. Есть рабочие моменты, которые возникают при любой стройке. Вносили изменения в проектную документацию. Хорошо, что архитекторы осуществляют авторский надзор и с подрядчиками совместно вносят коррективы. В целом идём по графику, некоторые работы даже с опережением, – сказал Игорь Шутенков.





Ранее там построили основание амфитеатра, уложили тротуарные дорожки по окружности площади благоустройства, примыкающей к ул. Балтахинова, проспекту Победы, демонтировали здание школы, металлические ограждения и т.д.





– Также для безопасности горожан здесь установят видеонаблюдение и уличное освещение. Появятся новые 57 светильников. Предусмотрено озеленение, высадят 1627 кустарников и деревьев, 4832 квадратных метра газона, – рассказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.





– Булыжник должен естественно лежать, а не как искусственно наложенные камни. Как у нас любят говорить: «Дёшево и сердито». Так не пойдёт. Значит, авторский надзор будет, чтобы все эстетично и красиво. А если это будет смотреться, как привезённый булыжник, то никуда не годится, – сказал он.





В Улан-Удэ продолжается благоустройство парка «Мемориал Победы». Сейчас строители занимаются устройством чаши фонтана, обустройством пруда с мостиком и другими работами. Объект с проверкой посетил мэр города Игорь Шутенков.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил уделить внимание пруду, чтобы он выглядел эстетично.Напомним, в 2023 году в ходе рейтингового голосования горожане отдали свои голоса за обновление этой территории. Проект благоустройства предполагает использование существующего ландшафта парка Мемориала Победы. Ремонт общественной территории стал возможен благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».Фото: мэрия Улан-Удэ