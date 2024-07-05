Владимир Павлов: «Это результат системной работы»
В 115 микрорайоне города появился филиал городской поликлиники №2. Это большое событие не только для жителей «сотых» микрорайонов, но и для всего Улан-Удэ и республики.
«Сотые» микрорайоны расположены в юго-западной части нашего города, которая в последние десятилетия стала одной из основных зон современной многоэтажной застройки. Благодаря интенсивному строительству, за последние 23 года численность населения этих микрорайонов выросла в семь раз. Это потребовало особого внимания к развитию инфраструктуры. Новый объект здравоохранения – продолжение линии на развитие этих мест.
Филиал поликлиники позволит местным жителям получать помощь в режиме шаговой доступности. Пациентам предоставят услуги по 11 направлениям. Им теперь не надо будет ездить в центр города. Новый филиал имеет более 40 кабинетов, в которых созданы комфортные условия, как для медиков, так и для посетителей. Он стал настоящим подарком для людей.
Владимир Павлов, председатель Народного Хурала Республики Бурятия, подчеркнул, что в новом филиале будут обслуживаться более 14 тысяч человек. Он выразил уверенность, что в новом филиале всегда будет тепло, светло и уютно.
«Хочу всех поздравить с открытием еще одной поликлинике у нас в городе. В этом районе сегодня уже живет порядка 15 тысяч человек. В ближайшие пять-шесть лет их будет до 26 тысяч человек. С учетом того жилищного строительства, которое здесь идет, конечно, нужно создавать условия, чтобы были доступные услуги здравоохранения. И, вообще, чтобы было качество жизни»,- выступил на церемонии открытия филиала Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия.
Также Владимир Павлов напомнил всем, кто пришел на торжественное открытие, что данный филиал является далеко не первым объектом здравоохранения, построенным в республике за последние годы.
«Это долгожданное событие для жителей «сотых» микрорайонов, для медиков свершилось. Здесь созданы отличные условия, есть все отделения, необходимые для медицинского обслуживания населения, оборудование, хорошая мебель»,- сказал он, выступая на открытии.
Перед собравшимися также выступили дети из театра современного танца «Созвездие». Был вручен символический ключ. А после того, как перерезали красную ленточку, всех познакомили с новым филиалом изнутри. Алексей Цыденов, Владимир Павлов и другие прошли по всем этажам, оценили кабинеты, поговорили с медиками, которые будут здесь работать, с жителями.
«Это системная работа органов государственной власти Республики Бурятия и федеральных органов власти. И работа будет дальше продолжаться, чтобы житель республики где бы он ни жил - в Северобайкальске, Таксимо, в Оке – получал медицинские услуги на хорошем уровне. Всем здоровья! Поздравляю всех от имени депутатов Народного Хурала!»,- сказал Владимир Павлов, подчеркнув, что на открытии присутствуют несколько депутатов.
«У нас здесь микрорайоны молодежные, много детей. Спасибо, что построили, что стараетесь для нашей Бурятии», - поблагодарила местная жительница Людмила Баторова. Они с супругом пришли на это радостное мероприятие и были впечатлены увиденным.
Фото: Номер один