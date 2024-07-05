Владимир Павлов: «Это результат системной работы»

В 115 микрорайоне города появился филиал городской поликлиники №2. Это большое событие не только для жителей «сотых» микрорайонов, но и для всего Улан-Удэ и республики.

«Сотые» микрорайоны расположены в юго-западной части нашего города, которая в последние десятилетия стала одной из основных зон современной многоэтажной застройки. Благодаря интенсивному строительству, за последние 23 года численность населения этих микрорайонов выросла в семь раз. Это потребовало особого внимания к развитию инфраструктуры. Новый объект здравоохранения – продолжение линии на развитие этих мест.





Филиал поликлиники позволит местным жителям получать помощь в режиме шаговой доступности. Пациентам предоставят услуги по 11 направлениям. Им теперь не надо будет ездить в центр города. Новый филиал имеет более 40 кабинетов, в которых созданы комфортные условия, как для медиков, так и для посетителей. Он стал настоящим подарком для людей.

«Хочу всех поздравить с открытием еще одной поликлинике у нас в городе. В этом районе сегодня уже живет порядка 15 тысяч человек. В ближайшие пять-шесть лет их будет до 26 тысяч человек. С учетом того жилищного строительства, которое здесь идет, конечно, нужно создавать условия, чтобы были доступные услуги здравоохранения. И, вообще, чтобы было качество жизни», - выступил на церемонии открытия филиала Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия.



«Это долгожданное событие для жителей «сотых» микрорайонов, для медиков свершилось. Здесь созданы отличные условия, есть все отделения, необходимые для медицинского обслуживания населения, оборудование, хорошая мебель», - сказал он, выступая на открытии.

«Это системная работа органов государственной власти Республики Бурятия и федеральных органов власти. И работа будет дальше продолжаться, чтобы житель республики где бы он ни жил - в Северобайкальске, Таксимо, в Оке – получал медицинские услуги на хорошем уровне. Всем здоровья! Поздравляю всех от имени депутатов Народного Хурала!», - сказал Владимир Павлов, подчеркнув, что на открытии присутствуют несколько депутатов.

Владимир Павлов, председатель Народного Хурала Республики Бурятия, подчеркнул, что в новом филиале будут обслуживаться более 14 тысяч человек. Он выразил уверенность, что в новом филиале всегда будет тепло, светло и уютно.Также Владимир Павлов напомнил всем, кто пришел на торжественное открытие, что данный филиал является далеко не первым объектом здравоохранения, построенным в республике за последние годы.Перед собравшимися также выступили дети из театра современного танца «Созвездие». Был вручен символический ключ. А после того, как перерезали красную ленточку, всех познакомили с новым филиалом изнутри. Алексей Цыденов, Владимир Павлов и другие прошли по всем этажам, оценили кабинеты, поговорили с медиками, которые будут здесь работать, с жителями.

«У нас здесь микрорайоны молодежные, много детей. Спасибо, что построили, что стараетесь для нашей Бурятии», - поблагодарила местная жительница Людмила Баторова. Они с супругом пришли на это радостное мероприятие и были впечатлены увиденным.







