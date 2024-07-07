Общество 07.07.2024 в 12:05

Выставку-форум «Россия» посетил 18-миллионный гость

Юбилейному визитеру вручили сертификат на семейное путешествие
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Текст: Служба информации "Номер один"
Выставку-форум «Россия» посетил 18-миллионный гость

Международную выставку «Россия» уже посетили 18 миллионов человек. Новым юбилейным гостем стала Елизавета Савина из Владивостока. Девочка выиграла семейное путешествие в Омскую область, куда отправилась вместе с родителями и братом.

Выставка на ВДНХ стартовала в ноябре прошлого года, последний день работы – понедельник, 8 июля. За время её проведения было организовано более 15 тысяч деловых, культурных, образовательных и спортивных мероприятий.

Бурятия продемонстрировала симбиоз традиций и технологий. Посетители бурятской юрты могут прикоснуться к молитвенным буддийским барабанам, научиться чеканить сувениры, плести традиционные гобелены из конского волоса, примерить национальные костюмы и, конечно, поиграть в традиционные «Шагай Наадан». На LED-экранах можно полистать интерактивную «Книгу достижений Республики Бурятия», содержащую вехи развития республики за последние 5 лет, а затем отправиться в виртуальное путешествие на Байкал.

В целях сохранения наследия выставки-форума будет создан Национальный центр «Россия». Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин 1 июля.


Фото: пресс-служба Правительства Республики Бурятия.

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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

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