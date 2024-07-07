Общество 07.07.2024 в 15:57

В Улан-Удэ на 42% выросло число людей, страдающих ожирением

Медики полагают, что рост количества тучных граждан связан с распространением «мусорной еды»
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ на 42% выросло число людей, страдающих ожирением

В Бурятии ежегодно проводится диспансеризация населения, в ходе которой исследуются основные физические показатели здоровья. Так по информации Центра общественного здоровья на основании данных - получаемых в поликлиниках г. Улан-Удэ - выяснилось, что число людей с лишним весом ежегодно растет. Если в 2019 году людей с избыточной массой тела было выявлено 18,1% от числа прошедших диспансеризацию, то в 2023 году - уже 20,4%!

Выросло и число людей, страдающих ожирением. В 2019 году было обнаружено 6,2%, а в 2023 году - уже 8,8 граждан с подобным медицинским диагнозом.

Как видим, рост числа людей с повышенным весом начался с момента пандемии, которая вынудила людей прибегнуть к самоизоляции, что привело к гиподинамии и ускоренному набору лишнего веса.

Напомним, по данным Минздрава РФ ожирение приводит к снижению качества и продолжительности жизни, развитию сахарного диабета 2 типа, чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушением репродуктивной функции, сопряжено с огромными потерями в экономике из-за ранней инвалидизации, снижения производительности труда, преждевременной смертности, что крайне негативно отражается на показателях здоровья населения страны.

По мнению медиков, в росте числа тучных людей во-многом виновата так называемая «мусорная еда» - пищевые продукты, не приносящие пользу, не содержащие полезные вещества, увеличивающие риск развития различных заболеваний при регулярном употреблении.

«Мусорная еда» - еда с большим содержанием сахара, соли, твердых жиров, красителей, консервантов, усилителей вкуса. В такой нездоровой пище, которая чаще всего представлена в заведениях фаст-фуда, содержится малое количество полезных волокон, белка, витаминов и минералов.

- Очень важно нормализовать вес через отказ от жирных соусов в пользу легких, вместо майонеза использовать йогурт, вместо кетчупа - томатный соус, вместо сырного соуса - творожный. Важно добавлять в рацион больше овощей и зелени - которые обеспечат организм витаминами, минералами и клетчаткой. Выбирайте цельнозерновые продукты – они содержат больше питательных веществ, отрубей и способствуют улучшению пищеварения. Уменьшите порции и частоту визитов в закусочные. Пейте достаточное количество воды, особенно сейчас, в жаркое время. Избегайте газированные напитки, которые содержат много сахара и сомнительных добавок, - порекомендовала жителям Бурятии главный внештатный диетолог Минздрава РБ Сэсэгма Мудаева. - Данные рекомендации смогут уже через короткое время начать процесс нормализации веса.


Фото: Pixabay.com



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