Общество 08.07.2024 в 18:01
Реки Улан-Удэ признали опасными для купания
В них нашли излишнюю концентрацию энтерококков
Текст: Андрей Константинов
Управление Роспотребнадзора Бурятии обнародовало данные о пробах воды, взятых в июне из рек Уда и Селенга в черте Улан-Удэ. В них выявлено превышение гигиенического норматива по содержанию энтерококков.
В связи с этим специалисты предупреждают горожан об опасности купания и отдыха на этих реках.
Энтерококки — бактерии, которые вызывает многие инфекции, такие как: инфекции мочевыводящих путей, бактериемию, бактериальный эндокардит, дивертикулит и менингит.
Фото: «Номер один»
В связи с этим специалисты предупреждают горожан об опасности купания и отдыха на этих реках.
Энтерококки — бактерии, которые вызывает многие инфекции, такие как: инфекции мочевыводящих путей, бактериемию, бактериальный эндокардит, дивертикулит и менингит.
Фото: «Номер один»
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