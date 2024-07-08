Реки Улан-Удэ признали опасными для купания

Управление Роспотребнадзора Бурятии обнародовало данные о пробах воды, взятых в июне из рек Уда и Селенга в черте Улан-Удэ. В них выявлено превышение гигиенического норматива по содержанию энтерококков.В связи с этим специалисты предупреждают горожан об опасности купания и отдыха на этих реках.Энтерококки — бактерии, которые вызывает многие инфекции, такие как: инфекции мочевыводящих путей, бактериемию, бактериальный эндокардит, дивертикулит и менингит.Фото: «Номер один»