Бурятский и белорусский вузы подписали соглашение о сотрудничестве

9 июля Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) и Гродненский государственный медицинский университет (ГГМУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение поможет расширить взаимовыгодные связи между вузами в области науки и образования.

Документ был подписан ректором ВСГУТУ Игорем Сизовым и ректором ГГМУ Игорем Жуком, отмечая начало новой главы в развитии образования и науки. Документ соглашения представили заведующая кафедрой социальных технологий ВСГУТУ, профессор Юлия Шурыгина и профессор Татьяна Анцупова.

- Мы видим большой потенциал в совместной работе с Гродненским государственным медицинским университетом. Это позволит нам расширить научные исследования, обменяться опытом и развивать новые направления, - сказал ректор ВСГУТУ, профессор Игорь Сизов.

Стороны договорились о развитии сотрудничества в нескольких ключевых направлениях, которые будут способствовать обмену знаниями, опытом и ресурсами.

К примеру, студенты и аспиранты обоих университетов смогут пройти краткосрочные образовательные программы в партнёрском вузе. К тому же, преподаватели ВСГУТУ и ГГМУ будут проводить лекции и делиться опытом работы друг с другом.

Отметим, ВСГУТУ уже сотрудничает с несколькими вузами и научными центрами в Беларуси. Среди них Институт радиобиологии Национальной академией наук, Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения, Белорусская медицинская академия последипломного образования и другие.

Фото: loon.site