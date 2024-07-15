В Бурятии с работника аптеки незаконно взыскали недостачу

Работник аптеки пожаловался в прокуратуру Бурятии на действия работодателя, который незаконно удержал часть его зарплаты. Надзорное ведомство провело проверку.«Установлено, что в одном из аптечных пунктов Кяхты после инвентаризации работодатель, нарушив трудовое законодательство, удержал из зарплаты фармацевта-фасовщика 25 тысяч рублей в качестве компенсации за недостачу в отсутствие согласия работника и решения суда», - сообщили в прокуратуре.В связи с этим прокурор внес руководителю организации представление. По результатам его рассмотрения работнику вернули удержанные из зарплаты средства и выплатили компенсацию.Кроме того, директора аптечной компании привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.Фото: «Номер один»