Общество 15.07.2024 в 11:27

В Бурятии с работника аптеки незаконно взыскали недостачу

Фармацевт пожаловался в прокуратуру и его работодателя наказали
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии с работника аптеки незаконно взыскали недостачу
Работник аптеки пожаловался в прокуратуру Бурятии на действия работодателя, который незаконно удержал часть его зарплаты. Надзорное ведомство провело проверку.

«Установлено, что в одном из аптечных пунктов Кяхты после инвентаризации работодатель, нарушив трудовое законодательство, удержал из зарплаты фармацевта-фасовщика 25 тысяч рублей в качестве компенсации за недостачу в отсутствие согласия работника и решения суда», - сообщили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор внес руководителю организации представление. По результатам его рассмотрения работнику вернули удержанные из зарплаты средства и выплатили компенсацию.

Кроме того, директора аптечной компании привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
Теги
нарушение аптека

Все новости

Число лесных пожаров в Бурятии резко выросло
15.07.2024 в 12:25
В Бичуре пройдет VIII Республиканская летняя спартакиада пенсионеров
15.07.2024 в 12:06
В Бурятии ждут очередной скачок цен на боргойскую баранину
15.07.2024 в 11:59
С 15 июля во всех районах города отключат горячую воду
15.07.2024 в 11:54
В Бурятии участник спецоперации устроил сюрприз родственникам
15.07.2024 в 11:40
В Бурятии с работника аптеки незаконно взыскали недостачу
15.07.2024 в 11:27
Улан-удэнцы могут лишиться своих домов и квартир
15.07.2024 в 11:26
В Улан-Удэ оштрафовали директора управляшки одной из новостроек
15.07.2024 в 11:08
В Бурятии у сельчанина забрали мотоцикл, на котором он ездил пьяным
15.07.2024 в 10:56
Жителя Улан-Удэ будут судить за осквернение бюста героя и подготовку к диверсии
15.07.2024 в 10:49
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В Бурятии ждут очередной скачок цен на боргойскую баранину
Рост подталкивает активная популяризация этого сорта мяса
15.07.2024 в 11:59
С 15 июля во всех районах города отключат горячую воду
Это связано с подготовкой ТЭЦ-1 к предстоящему отопительному сезону
15.07.2024 в 11:54
В Бурятии участник спецоперации устроил сюрприз родственникам
Боец приехал в отпуск, не предупредив об этом родных
15.07.2024 в 11:40
Улан-удэнцы могут лишиться своих домов и квартир
Их собственность станет городской, если они не зарегистрируют права на жилье в ЕГРН
15.07.2024 в 11:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru