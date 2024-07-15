В этом году в Улан-Удэ высадили более 200 кашпо с цветами

В этом году в Улан-Удэ высадили цветы по магистральным улицам в навесных кашпо. Более 200 кашпо с петуниями разных сортов расположены по улицам Терешковой, Ербанова, Сухэ-Батора, Лимонова и другим.





- Всего же высадили петуний, ирисов, лилейников, луговиков и т.д. в общественных местах и на центральных улицах города площадью более 8 тысяч кв. метров, - сообщили в администрации города.

Управляющие компании постарались украсить и свои дворы. Дополнительно высажены многолетние цветы на площади более 1100 квадратных метров в трех городских районах.

Фото: администрация Улан-Удэ