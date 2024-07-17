Жители Бурятии защищаются от медведей петардами

В Бурятии увеличилось количество случаев столкновения человека с косолапыми хищниками. Медведи стали чаще выходить на туристические стоянки, при этом совершенно не боясь людей. В первую очередь бурых зверей, питающихся падалью, привлекают ароматы выброшенной еды. А учитывая «оперативность» «мусорного» оператора, который неделями добирается до отдаленных районов с контейнерами, запахи гниющих отходов успевают распространиться по всему лесу. Также не исключено, что нашествие медведей тесно связано с миграцией косолапых из-за пожаров в Якутии и Забайкальском крае.В этом году (с начала туристического сезона. - Прим. ред.) первой жертвой бурого хищника стала уроженка Нижнеангарска. Инцидент произошел на прошлой неделе в Северо-Байкальском районе, после того как женщина приняла решение отправиться на рыбалку в одиночку. Будучи на реке Душкачанка, она столкнулась лицом к лицу с диким зверем. Спастись бегством от косолапого девушке не удалось. Медведь набросился на рыбачку и принялся ее рвать. Впоследствии пострадавшая скончалась от полученных травм.После случившегося нападения охотники, работающие с Бурприроднадзором, отправились на поиски агрессивного хищника. Дикого зверя нашли и ликвидировали.Стоит отметить, что медведи беспокоят жителей нашего региона не первый месяц. Информация о встречах людей с бурыми хищниками не прекращает поступать из разных районов Бурятии.После нападения хищника на рыбачку в Северо-Байкальском районе уже другого медведя заметили ночью в СНТ «Байкал». Как сообщалось в вайбер-чате «Северобайкалье-инфо.24/7», там в одном из дворов зверь съел четырех куриц.Чуть ранее бурого медведя встретили в Нижнеангарске, в районе автомобильной заправочной станции, и на ул. Комсомольской. Сообщение о животном местные жители передали в Единую диспетчерскую службу. После этого в поселок приехали охотоведы, однако косолапого застать они не успели.Из Баргузинского же района поступило сообщение о целой медвежьей семье. Медведицу с несколькими медвежатами заметили на мусорке у въезда в село Нестериха. Как сообщили в вайбер-чате «Баргузин-инфо.24/7», животное вело себя агрессивно - кидалось на машины.Среди мест, которые наиболее подвержены выходам медведей к людям, первое место занимает Баргузинский район. Особенно полуостров Святой Нос, который считается «рассадником» медвежьего поголовья.Напомним, в 2022 - 2023 гг. медведи выходили прямо на побережье Баргузинского залива к палаточным городкам. Роясь в мусорных баках и пугая туристов, косолапые передвигались по пляжам как ни в чем не бывало. Такая картина заставила граждан задуматься о безопасности в 2024 году. Теперь же народ начал действовать по принципу: «Спасайся кто может».В Бурятии в несколько раз выросли продажи шумовых петард (бомбочек), которые охотники и рыболовы уже давно используют для отпугивания косолапых хищников.- Особым спросом у охотников, туристов и директоров турбаз пользуются такие мощные петарды, как серия «корсаров»: К-6, К-8, К-10 и К-12. Они все дают оглушительно громкий хлопок, - рассказывает пиротехник из улан-удэнской компании «Карнавал» Иван Аверин. - Шум, издаваемый при срабатывании изделия, гораздо громче, чем выстрел из ружья. Медведи слышат его на расстоянии нескольких километров и обычно сразу уходят.По словам эксперта, для профилактики петарды берут с собой не только охотники, но и те, кто любит ночевать в палатках на территории леса.- Это типичный случай. Люди спят в палатке, слышат, что медведь ходит и ищет еду. Они быстро зажигают петарду, выкидывают ее из палатки, и после громкого хлопка зверь уходит, - говорит Иван Аверин.Иван отмечает, что в качестве защиты опытные охотники используют именно петарды, а не ружья. Предпочтение отдается в основном пиротехнике, поскольку медведь-подранок становится еще опаснее. Поэтому отпугнуть его петардой намного безопаснее, чем подстрелить.Эксперт при этом обратил наше внимание на то, что мощные петарды - это довольно серьезные изделия, которые требуют к себе осторожного отношения. В связи с чем продажа петард осуществляется строго только взрослым покупателям старше 18 лет.- Прежде чем использовать изделие, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Необходимо расположить петарду на ровной поверхности, поджечь конец фитиля с расстояния вытянутой руки и немедленно удалиться за пределы опасной зоны на пять-десять метров. Использовать петарды запрещается в вечернее и ночное время, в помещении, кидать в костер, давать несовершеннолетним и т. д. Не сработавшее же изделие подлежит утилизации, его необходимо залить водой, - сообщил он.В Бурприроднадзоре отмечают, что громкие звуки туристов, а тем более использование шумовых эффектов от петард действительно отпугивают бродячих медведей.- Туристы всегда должны помнить, что это не медведь пришел к ним в гости, а они вторглись в его естественную среду обитания. Поэтому важно не провоцировать медведей и проявлять осторожность во время отдыха, - сообщила пресс-секретарь Бурприроднадзора Марина Раднаева.По ее словам, избежать возможных проблем с медведями поможет соблюдение рекомендаций. Во-первых, нельзя приближаться к медведям, а особенно к медвежатам. Заметив бурых хищников, необходимо сразу же отходить от них на безопасное расстояние. Во-вторых, избегайте передвижения в лесу в темное время суток и держитесь открытых мест, где приближение зверя можно увидеть заранее. Если вы поняли, что рядом находится медведь, необходимо обозначить себя шумом. В-третьих, не приближайтесь к остаткам павших животных, ведь рядом с ними могут находиться голодные хищники. И последнее: находясь на отдыхе, не оставляйте пищевые отходы. Их запах привлекает животных.Сотрудники Бурприроднадзора отмечают, что вне зависимости от размеров медведя, его поведения и внешнего вида, необходимо отнестись к нему как к опасному хищнику с непредсказуемым поведением. Нередко нападения медведей провоцируют сами туристы, находящиеся в алкогольном опьянении и стремящиеся «познакомиться поближе» с косолапыми. Также были случаи, когда водители большегрузных автомобилей подкармливали медведей на стоянках на трассе. Однако стоит отметить, что эти действия недопустимы.В целом медведи не любят неожиданных встреч. Испуг и стресс провоцируют их напасть на человека.Между тем в Бурприроднадзоре, отмечая важность профилактики, добавляют, что в целом численность медведей в республике невысока - в несколько раз ниже нормы.Поэтому «регулирование численности», а именно так теперь в ведомстве называют отстрел медведей, происходит бригадами охотников лишь при «возникновении реальной угрозы жизни и здоровью граждан, а также домашним животным». Например, когда медведи входят в населенный пункт. Если же бурый хищник просто перебежал дорогу машине, то это естественная миграция животных, которая не требует экстренных мер «регулирования».Однако местные жители не согласны с мнением Бурприроднадзора и полагают, что медведей вовсе не стало меньше.- То, что медведи расплодились, подтверждается учащением выхода зверей в населенные пункты. И их почему-то никто не отстреливает. Ранее у населения имелось много незарегистрированного оружия, которое использовалось против этих животных. Сегодня же никто не хочет подпадать под статью. Что касается охотоведов, то у них невысокие зарплаты, которые не способствуют трудовым подвигам. Да к тому же многие из них уехали на спецоперацию. А молодые люди не интересуются охотой. Поэтому численность медведей только растет, - сетует житель села Турка Алексей Башаров.Подводя итоги, хочется сказать, что при всей своей опасности хозяин тайги нужен лесу. Поскольку он является важным элементом животного мира, играя свою роль в экологической системе. Обеспокоенным же гражданам стоит придерживаться несложных правил, которые помогут им обезопасить себя от хищника.Фото: pixabay.com