В Бурятии простятся с погибшим на спецоперации 20-летним бойцом

18 июля в селе Улекчин пройдет прощание с 20-летним военнослужащим Евгением Аюшеевым. Он погиб 16 июня в ходе спецоперации, проявив мужество и отвагу.Как сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», Евгений Аюшеев родился 29 сентября 2003 года в селе Улекчин Закаменского района в многодетной семье старшим ребенком из пятерых детей.С 2009 по 2014 годы учился в Улекчинской средней школе, с 2014 по 2018 годы - в Цакирской школе-интернате. В годы учебы занимался вольной борьбой, активно участвовал в школьных, районных, республиканских культурных и спортивных мероприятиях.В сентябре 2023 года Евгений заключил контракт с Вооружёнными силами РФ для участия в специальной военной операции.Младший сержант Евгений Аюшеев погиб 16 июня. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, представлен к ордену Мужества посмертно.Дома у Евгения остались мама, братья и сёстры.Фото: «Закамна-инфо.24/7»