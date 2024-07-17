Общество 17.07.2024 в 11:52

В Бурятии простятся с погибшим на спецоперации 20-летним бойцом

Евгений Аюшеев представлен к награждению орденом Мужества посмертно
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии простятся с погибшим на спецоперации 20-летним бойцом
18 июля в селе Улекчин пройдет прощание с 20-летним военнослужащим Евгением Аюшеевым. Он погиб 16 июня в ходе спецоперации, проявив мужество и отвагу.

Как сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», Евгений Аюшеев родился 29 сентября 2003 года в селе Улекчин Закаменского района в многодетной семье старшим ребенком из пятерых детей.

С 2009 по 2014 годы учился в Улекчинской средней школе, с 2014 по 2018 годы - в Цакирской школе-интернате. В годы учебы занимался вольной борьбой, активно участвовал в школьных, районных, республиканских культурных и спортивных мероприятиях.

В сентябре 2023 года Евгений заключил контракт с Вооружёнными силами РФ для участия в специальной военной операции.

Младший сержант Евгений Аюшеев погиб 16 июня. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, представлен к ордену Мужества посмертно.

Дома у Евгения остались мама, братья и сёстры.

Фото: «Закамна-инфо.24/7»
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