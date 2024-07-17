Общество 17.07.2024 в 16:11

Семьи в Бурятии получают единовременное пособие при рождении ребенка

Сумма пособия составляет почти 30 тысяч рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Семьи в Бурятии получают единовременное пособие при рождении ребенка

В Бурятии с начала этого года единовременное пособие при рождении ребенка получили 3 139 семей. На финансирование этой выплаты Социальный фонд Бурятии направил более 92 миллионов рублей.

- Единовременное пособие при рождении ребенка — это разовая мера поддержки, которая предоставляется одному из родителей. На выплату имеют право все семьи независимо от уровня дохода. Пособие назначается региональным отделением СФР на каждого новорожденного ребенка. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приемные родители», — отметил управляющий отделением СФР по Бурятии Климентий Шомоев.

В Бурятии пособие выплачивается с учетом районных коэффициентов.

С учетом ежегодной индексации с 1 февраля 2024 года его размер составляет примерно 29,5 тыс. рублей в целом по республике и почти 31 тыс. рублей в северных районах.

Если оба родителя работают или трудоустроены только мама или папа, пособие назначается и выплачивается без подачи заявления работающему родителю - в течение 10 рабочих дней со дня получения сведений из органов ЗАГС.

Если оба родителя являются неработающими, то для оформления выплаты нужно подать заявление. Важно сделать это в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка.

Заявление можно подать на портале Госуслуг, в клиентской службе регионального отделения СФР и в МФЦ. Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней, выплата поступает в течение 5 рабочих дней с даты принятия положительного решения.

Получить дополнительную информацию можно по номеру телефона единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).

 

Фото: ru.freepik.com

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