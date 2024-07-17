В 17 питомниках Бурятии выращивают сеянцы сосны

В Бурятии действует 17 питомников, где выращивают сеянцы сосны.

Уход за ними осуществляется с помощью пропалывания, удобрения почвы. За молодыми сеянцами тщательно следят, чтобы в дальнейшем они смогли вырасти в полноценный большой сосновый лес.

- В нашем регионе преобладают хвойные породы, они хорошо приспособились к климату, всхожесть и выживаемость сеянцев сосны обыкновенной составляет 80%. Лиственные же деревья зачастую восстанавливаются самостоятельно и дополнительное выращивание, искусственная подсадка не требуется, - пояснила Наталья Шапаренко, консультант отдела воспроизводства лесов.

Каждое будущее дерево начинает свой рост с небольшого семечка, которое проходит отбор и предварительную подготовку перед посадкой.

- В частности, нашими специалистами используется мульчирование, оно способствует снижению испарения влаги из почвы, подавляет рост сорной растительности, обогащает почву и защищает корневую систему, - отмечает Наталья Шапаренко.





Фото: РАЛХ