Общество 18.07.2024 в 11:13

Госинспекторам в Бурятии некогда ловить браконьеров

Они вынуждены убирать мусор за местными рыбаками
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Текст: Елена Кокорина
Госинспекторам в Бурятии некогда ловить браконьеров

Вместо того, чтобы искать браконьеров, госинспекторы в Бурятии вынуждены убирать мусор на особо охраняемой природной территории регионального значения. Кучи мусора оставляют за собой местные рыбаки, а вот убирать, как оказалось, не собираются.

Накануне госинспекторы БУ «Бурприрода» наводили чистоту в Прибайкальском заказнике.

- Мусора у озера Колок собрали 5 кубометров. Отходы здесь оставляют рыбаки. Просим забирать мусор с собой после отдыха! Все-таки госинспекторы должны охранять заказник от браконьеров, черных лесорубов и проводить биотехнические мероприятия. Они совсем не уполномочены собирать мусор, - пишут в телеграмм-канале «Бурприроды»

 Напомним, что Прибайкальский заказник основан в 1981 году для сохранения и восстановления численности диких животных Байкала. Он находится в 100 км севернее Улан-Удэ.

- В Прибайкалье множество озер, но именно Колок считается визитной карточкой и самым живописным озером местного заповедника, - добавляют в «Бурприроде».

Фото: Номер один

 

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заказник браконьеры инспектор озеро

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