В Бурятии участник программы «Дальневосточный гектар» расширяет бизнес

Дмитрий Черняев, директор спортивно-туристической базы отдыха «Лесной дворик» в селе Каленово Иволгинского района, продолжает осваивать «Дальневосточный гектар». Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, предприниматель стал участником программы в 2020 году и на сегодня продолжает строительство. Недавно он открыл для посетителей турбазы бассейн.Как отметил Дмитрий, он с самого детства увлекается спортом и лыжами. Идея построить лыжную базу появилась у него давно.- Построил лыжную базу и базу отдыха, чтобы люди приезжали, отдыхали и катались в зимнее время на лыжах, а для летнего времени недавно построил бассейн. Люди приезжают отдыхать и плавают в новом бассейне, - рассказывает он.Новый бассейн длиной 15 метров и глубиной 1,5 метра наполнен водой из источника. В нем установлены фильтры для очистки и обеззараживания. Пробы качества воды проходят ежедневно и соответствуют всем требованиям.Для бронирования гостям доступны трех- и четырехместные благоустроенные домики. К дополнительным услугам отдыхающих предлагаются беседки, мангальные зоны, баня. В зимнее время можно воспользоваться прокатом лыж. Доступно 85 пар лыж для детей и взрослых с 23 по 46 размеры.На участке также имеется тропа здоровья, которая ведет к целебным источникам. Вода в них помогает при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.Информацию о программе «Дальневосточный гектар» Дмитрий увидел на рекламном сайте. Затем на интерактивной карте портала НаДальнийВосток.РФ выбрал границы территории и там же оформил все необходимые документы. Как признается предприниматель, при оформлении у него не возникло сложностей, вся процедура проста и понятна.В планах у предпринимателя построить новые гостевые дома и круглогодичное кафе.Фото: пресс-служба правительства Бурятии