Общество 18.07.2024 в 14:31

В Улан-Удэ вновь продлили запрет на посещение лесов

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах горожанам грозит крупный штраф
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вновь продлили запрет на посещение лесов
Запрет на посещение лесов в Улан-Удэ продлен до 5 августа, сообщили в мэрии города. Он не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение мест отдыха на островах Комсомольский и Богородский, футбольного поля на Верхней Березовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, здравниц.

«В лесах и на прилегающих к ним территориях города Улан-Удэ запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях», - напоминают в мэрии.

Сейчас для оперативного реагирования на возможные возгорания городские леса патрулируют группы «Городского лесничества» и манёвренные группы МКУ «Безопасный город». В них также задействованы сотрудники правоохранительных органов. В отношении граждан, грубо нарушающих требования пожарной безопасности, составляют административные протоколы.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима для граждан составляет от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 400 тысяч рублей.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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