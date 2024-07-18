На горячую линию фонда «Защитники Отечества» в Бурятии поступило 1200 звонков

С февраля 2024 года в рамках горячей линии Минобороны РФ на номере 117 (добавочный – 1) начала работать линия фонда «Защитники Отечества», где можно получить консультацию и помощь. Позвонить по этому телефону можно в каждом регионе. С того времени всего по России операторы обработали почти 110 тысяч звонков, сообщили в пресс-службе фонда.

В Бурятии по этой телефонной линии поступило 1200 звонков.

- Обратиться на горячую линию могут уволенные с военной службы ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, защитники Донбасса, участники боевых действий в составе воинских формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2024 года, семьи указанных лиц, если те погибли при выполнении боевых задач, умерли после увольнения со службы от увечий или заболеваний, полученных в ходе СВО, – рассказала социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии Яна Бадмаева.

Несколько десятков операторов непрерывно фиксируют запросы участников СВО и их родных, при этом почти 90% звонков принимают в течение 30 секунд.

В среднем в сутки по всей стране на линию поступает 700–900 звонков, меньше всего обращений в выходные дни. Наиболее распространенные темы обращений: поиск родственников, заключение контракта и условия, выплаты, льготы, получение ветеранского удостоверения.

По-прежнему можно получить помощь лично. Филиал фонда в Бурятии расположен по адресу: ул. Трубачеева, 61а.

Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» Бурятии