Общество 19.07.2024 в 16:26

В Советском районе Улан-Удэ проведут уборку

Акция «Чистый четверг» пройдет 25 июля
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Советском районе Улан-Удэ проведут уборку

В Советском районе Улан-Удэ проведут уборку. Акция «Чистый четверг» состоится 25 июля (возрастное ограничение 0+).

Будут убраны следующие территории: овраг карьера мкр. Солдатский (вблизи ул. Закаменская,47); территория вблизи СНТ «Черемушки»; территория вблизи рынка «Стимул».

Также от мусора очистят Набережную реки Селенга (вблизи памп-трека); Набережную реки Уда (от ул. Набережная в направлении строящегося Национального музея); ул. Некрасова, 11; ул. Дальненагорная (на участке от АЗС до дома №33).

- В рамках акции на полигоне в Улан-Удэ будут принимать до трех кубометров мусора бесплатно. Горожане могут сдать ветки, ботву, траву и прочие органические остатки. Не будут приниматься бытовые отходы и строительный мусор, - сообщили в администрации города.

К участию приглашаются организации, учреждения района, и неравнодушные горожане.

Возрастное ограничение 0+


Фото: администрация Советского района г. Улан-Удэ

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