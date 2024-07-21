В Бурятии могут ужесточить условия по семейной ипотеке

Власти могут пересмотреть программу «Семейная ипотека», понаблюдав за ее реализацией после перезапуска. Об этом 20 июля сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после рабочей поездки в Уфу.

Он напомнил, что с 1 июля программа была перезапущена. Предложения по пересмотру «Семейной ипотеки» ожидаются не ранее осени.

«Сейчас мы смотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно. В течение трех месяцев мы посмотрим, какая будет динамика. Если понадобятся какие-нибудь меры, будем выносить на уровень правительства», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также рассказал, что «Семейной ипотекой» воспользовались более 1,1 млн. семей.

Ранее, 10 июля, в Минфине РФ сообщили «Известиям», что эта программа «Семейная ипотека» распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка по программе составит 6%, в том числе для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита для Бурятии - до 6 млн рублей.

В Бурятии риелторы с тревогой восприняли эту новость.

- Семейная ипотека была в тройке самых популярных ипотечных программ, после Дальневосточной ипотеки (ДВИ) и ипотеки с господдержкой 8% и после отмены последней, с 1 июля число заемщиков снизилось, - говорят риелторы. - Если произойдет отмена Семейной ипотеки, то это сильно ударит по рынку новостроек республики.

Добавим, что Дальневосточная ипотека не может заменить Семейную ипотеку, поскольку ДВИ ограничена возрастом заемщика - не более 35 лет. Без возрастного ценза займы по программе ДВИ дают лишь привилегированным категориям населения - медикам, педагогам и участникам СВО.

Фото: Номер один