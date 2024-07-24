Общество 24.07.2024 в 11:05

В Бурятии продолжатся ливни и дожди

Неутешительный прогноз передали синоптики
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжатся ливни и дожди
Обильные осадки, которые в последние дни выпадают в Улан-Удэ и ряде районов Бурятии, пока не прекратятся. Такой прогноз дали синоптики. По их данным, 24-25 июля по республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, возможен град. Ветер усилится до 24 м/с.

«Призываем граждан соблюдать меры безопасности. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты. Не оставляйте детей без присмотра. Будьте бдительны и аккуратны», - обратились к жителям в МЧС Бурятии.

Напомним, сильные дожди уже доставили массу проблем жителям нескольких районов Бурятии, а в Улан-Удэ каждый ливень становится настоящим испытанием для горожан.

Фото: «Номер один»
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