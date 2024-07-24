В Бурятии продолжатся ливни и дожди

Обильные осадки, которые в последние дни выпадают в Улан-Удэ и ряде районов Бурятии, пока не прекратятся. Такой прогноз дали синоптики. По их данным, 24-25 июля по республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, возможен град. Ветер усилится до 24 м/с.«Призываем граждан соблюдать меры безопасности. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты. Не оставляйте детей без присмотра. Будьте бдительны и аккуратны», - обратились к жителям в МЧС Бурятии.Напомним, сильные дожди уже доставили массу проблем жителям нескольких районов Бурятии, а в Улан-Удэ каждый ливень становится настоящим испытанием для горожан.Фото: «Номер один»