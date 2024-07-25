Общество 25.07.2024 в 06:00
В Бурятии кубометр дров можно купить по цене одной буузы
Изъятая силовиками древесина уходит с молотка за символическую плату
Текст: Петр Санжиев
Конфискованная у «черных лесозаготовителей» древесина уходит из-под аукционного молотка по стоимости одной буузы. Как оказалось, жители нашего региона могут приобрести кубометр топлива буквально за 57 рублей. Такая возможность пока есть у любого желающего. Однако, как показывает статистика сокращения нелегальных лесорубов, скоро подобные аукционы могут потерять свою актуальность.
Тихая гавань непуганых цен
Стремительно дорожающие дрова - это больная тема для жителей частных домов всех районов нашей республики. Конечно, власти в последние годы разрешают людям заготавливать валежник, но это вовсе не помогает снизить цены на рынке дров.
Со стороны складывается впечатление, что в отоплении бурятского частного сектора куда ни глянь - всюду проблемы. Топить дровами - весомый удар по кошельку. Топить углем - удар по качеству атмосферного воздуха. А переход граждан на электроотопление - это даже не удар, а какой-то подрыв недостаточно развитого для подобного применения электросетевого хозяйства. Причем неважно, где - на селе или в столице нашей республики.
Но в море дровяных проблем существует небольшая уютная гавань. В ней в ожидании покупателей тихонько хранятся партии древесины, которую силовики Бурятии в свое время конфисковали у «черных лесозаготовителей». Все эти партии чурок (зачастую просто бревен), пройдя юридическую «очистку», превращаются в абсолютно легальный товар.
«Очистка» заключается в том, что суд провозглашает их собственностью государства. Такая древесина может быть вещественным доказательством в уголовных делах против пойманных «черных лесорубов». Но вот государству иметь подобную собственность далее незачем. Так что лесоруба отправляют в тюрьму, а древесину выставляют на аукционы.
По словам руководителя МТУ Росимущества Надежды Пищулиной, основной объем древесины, поступающей для дальнейшего распоряжения, направляется судом либо следователями.
- Как правило, вид передаваемой древесины - чурки (топливная древесина), штучные хлысты, бревна. Также в МТУ поступает древесина, обращенная в собственность государства по делам об административных правонарушениях и передаваемая Читинской и Бурятской таможнями (пиломатериал), - пояснила она.
По статистике Межрегионального территориального управления Росимущества по Забайкальскому краю и Республике Бурятия (МТУ Росимущества), в прошлом году на реализацию выставили восемь лотов древесины (из них по Бурятии - шесть лотов). Неужто кто-то скупил такое добро? Да! Объем в размере 44 888,66 кубометра полностью продан.
- Стоимость древесины из расчета за один кубометр при реализации сложилась в размере 57,56 рубля. Покупателями древесины, реализованной МТУ Росимущества в 2023 году, оказались физические лица и индивидуальные предприниматели (83%), юридические лица (17%), - сообщила нам из Читы Надежда Пищулина.
Если высчитать, допустим, стоимость пяти кубометров (такой объем чурок вмещается в кузов обычного грузовика), то получится меньше 300 рублей. Это поразительно смешные цены по нашим временам.
Стоит отметить, что в этом году на продажу вновь выставляются очередные лоты бывшей нелегальной древесины. Так как бурятская полиция продолжает ловить «черных лесорубов», поток древесины, обращаемой в собственность государства, не прекращается.
Продажа идет на открытых аукционах, в которых могут принять участие российские и иностранные юридические лица, физические лица, а также зарегистрированные ИП.
Цены падают на глазах
Но откуда же берутся цены на такие дрова? В МТУ Росимущества заверили, что первоначальная стоимость определяется на основании отчетов независимых оценщиков об оценке рыночной стоимости партии.
Однако, как показывает практика, львиная доля выставленной древесины в итоге продается по значительно сниженной цене. Так, в прошлом году по первоначальной стоимости МТУ Росимущества удалось реализовать лишь 9% древесины. Остальной объем ушел за копейки.
- Снижение стоимости в процессе реализации древесины связано, в первую очередь, с фактическим спросом на нее. Он зависит от ряда факторов, таких как местонахождение, сортиментный состав, объем и прочее, - констатировала руководитель МТУ Росимущества.
Надежда Пищулина подчеркнула, что потенциальные покупатели могут делать шаги на повышение начальной цены, но при отсутствии заявок законодательство предусматривает поэтапное снижение первоначальной стоимости. Сначала на 30%, затем на 60% и т. д. Таким образом, бывшая «черная древесина» доходит до уникальных цен абсолютно законно.
Сегодня на продажу выставлено 84 сосновых бревна. Объем древесины - порядка 14,3 кубометра. Стартовая цена – 37 901 рубль. Это около 2700 рублей за «куб», вполне рыночная стоимость. Но о подобных торгах мало кто знает, а те, кто знает, могут не захотеть ехать за ней. Эти 84 бревна находятся в ОМВД по Баргузинскому району. На ГИС Торги (где и проходит аукцион) даже есть фотографии бревен с разных ракурсов. Однако добираться туда из Улан-Удэ ох как невыгодно.
Если посмотреть лоты поближе к нашему городу, то можно увидеть, что актуальна продажа большого лота в райцентре Иволгинск. Начальная цена - более 2 млн рублей. Лот состоит из четырехметровых бревен. Одних только сосновых там около 2,5 тыс. штук. Вместе с ними МТУ Росимущества продает кучу бревнышек лиственницы, а также более 2000 штук пиломатериала. К слову, прием заявок закончится 13 августа, а торги состоятся 20-го. Добраться до Иволгинска нашим жителям куда проще, чем в отдаленный район. Успевайте.
Однако если кому-то лень заниматься дальнейшим распилом бревен, то можно купить готовые чурки. Например, в Джидинском районе Бурятии. Там сейчас продаются конфискованные у «черных лесорубов» чурки лиственницы. Пять кубометров (250 чурок) выставлены по начальной цене около 12700 рублей. Примерно по 2500 рублей за «куб». Торги также пройдут в конце августа.
Оказалось, что древесину-конфискат продают в самых разных местах Бурятии. Если из Улан-Удэ может оказаться далеко ехать, то жителям близлежащих сел вполне можно попробовать свои силы на таких дровяных аукционах.
Ловите конфискат, пока можно
В сообществе «черных лесорубов» республики не испытывают особого уважения к закону. Бывает, даже получив обвинительный приговор, любитель криминальной древесины не начинает жить, как подобает.
Недавно стала известна история одного такого непослушного гражданина. Он совершил «лесное» преступление и был осужден за незаконную рубку, совершенную в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Вынесенный приговор в 5,5 года лишения свободы оказался условным, с испытательным сроком. Обнаглевший «лихой лесоруб» постоянно нарушал порядок отбывания наказания, и через год условное осуждение ему заменили на реальное отбывание в колонии общего режима. Мужчина не согласился и обжаловал это решение суда. Везде проиграл и по итогу отправился в места не столь отдаленные.
В целом людей, идущих на нелегальную вырубку, становится меньше. Тенденция такова, что скоро МТУ Росимущества может начать выставлять на продажу все меньше древесины. Потому что такой источник поставки конфискованных бревен и чурок, как полиция, будет ощутимо мельчать. Ведь ловить в лесах почти некого.
По итогам первого полугодия текущего года официально зарегистрированный объем незаконно заготовленной древесины оказался в республике ниже аналогичного показателя периода 2023 года аж на 59%. Если перевести их в лесные объемы, то получится 5 711 кубометров.
Не исключено, что с годами данный вид конфиската вообще может исчезнуть.
За первое полугодие 2024 года на территории лесного фонда отмечено снижение числа незаконных рубок более чем на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Сотрудники зарегистрировали 407 незаконных рубок, из них в 220 случаях возбуждены уголовные дела. 138 лиц уже привлечены к уголовной ответственности и 187 - к административной.
- Мы добились хороших результатов благодаря слаженной работе всех ведомств, а главное, постоянному патрулированию леса и грамотному распределению группировок. Также нам помогают современные технологии, а именно применение беспилотных аппаратов и постоянный мониторинг, - отметил на совещании в правительстве Бурятии замруководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Геннадий Буянтуев.
Фото: «Номер один»
Тихая гавань непуганых цен
Стремительно дорожающие дрова - это больная тема для жителей частных домов всех районов нашей республики. Конечно, власти в последние годы разрешают людям заготавливать валежник, но это вовсе не помогает снизить цены на рынке дров.
Со стороны складывается впечатление, что в отоплении бурятского частного сектора куда ни глянь - всюду проблемы. Топить дровами - весомый удар по кошельку. Топить углем - удар по качеству атмосферного воздуха. А переход граждан на электроотопление - это даже не удар, а какой-то подрыв недостаточно развитого для подобного применения электросетевого хозяйства. Причем неважно, где - на селе или в столице нашей республики.
Но в море дровяных проблем существует небольшая уютная гавань. В ней в ожидании покупателей тихонько хранятся партии древесины, которую силовики Бурятии в свое время конфисковали у «черных лесозаготовителей». Все эти партии чурок (зачастую просто бревен), пройдя юридическую «очистку», превращаются в абсолютно легальный товар.
«Очистка» заключается в том, что суд провозглашает их собственностью государства. Такая древесина может быть вещественным доказательством в уголовных делах против пойманных «черных лесорубов». Но вот государству иметь подобную собственность далее незачем. Так что лесоруба отправляют в тюрьму, а древесину выставляют на аукционы.
По словам руководителя МТУ Росимущества Надежды Пищулиной, основной объем древесины, поступающей для дальнейшего распоряжения, направляется судом либо следователями.
- Как правило, вид передаваемой древесины - чурки (топливная древесина), штучные хлысты, бревна. Также в МТУ поступает древесина, обращенная в собственность государства по делам об административных правонарушениях и передаваемая Читинской и Бурятской таможнями (пиломатериал), - пояснила она.
По статистике Межрегионального территориального управления Росимущества по Забайкальскому краю и Республике Бурятия (МТУ Росимущества), в прошлом году на реализацию выставили восемь лотов древесины (из них по Бурятии - шесть лотов). Неужто кто-то скупил такое добро? Да! Объем в размере 44 888,66 кубометра полностью продан.
- Стоимость древесины из расчета за один кубометр при реализации сложилась в размере 57,56 рубля. Покупателями древесины, реализованной МТУ Росимущества в 2023 году, оказались физические лица и индивидуальные предприниматели (83%), юридические лица (17%), - сообщила нам из Читы Надежда Пищулина.
Если высчитать, допустим, стоимость пяти кубометров (такой объем чурок вмещается в кузов обычного грузовика), то получится меньше 300 рублей. Это поразительно смешные цены по нашим временам.
Стоит отметить, что в этом году на продажу вновь выставляются очередные лоты бывшей нелегальной древесины. Так как бурятская полиция продолжает ловить «черных лесорубов», поток древесины, обращаемой в собственность государства, не прекращается.
Продажа идет на открытых аукционах, в которых могут принять участие российские и иностранные юридические лица, физические лица, а также зарегистрированные ИП.
Цены падают на глазах
Но откуда же берутся цены на такие дрова? В МТУ Росимущества заверили, что первоначальная стоимость определяется на основании отчетов независимых оценщиков об оценке рыночной стоимости партии.
Однако, как показывает практика, львиная доля выставленной древесины в итоге продается по значительно сниженной цене. Так, в прошлом году по первоначальной стоимости МТУ Росимущества удалось реализовать лишь 9% древесины. Остальной объем ушел за копейки.
- Снижение стоимости в процессе реализации древесины связано, в первую очередь, с фактическим спросом на нее. Он зависит от ряда факторов, таких как местонахождение, сортиментный состав, объем и прочее, - констатировала руководитель МТУ Росимущества.
Надежда Пищулина подчеркнула, что потенциальные покупатели могут делать шаги на повышение начальной цены, но при отсутствии заявок законодательство предусматривает поэтапное снижение первоначальной стоимости. Сначала на 30%, затем на 60% и т. д. Таким образом, бывшая «черная древесина» доходит до уникальных цен абсолютно законно.
Сегодня на продажу выставлено 84 сосновых бревна. Объем древесины - порядка 14,3 кубометра. Стартовая цена – 37 901 рубль. Это около 2700 рублей за «куб», вполне рыночная стоимость. Но о подобных торгах мало кто знает, а те, кто знает, могут не захотеть ехать за ней. Эти 84 бревна находятся в ОМВД по Баргузинскому району. На ГИС Торги (где и проходит аукцион) даже есть фотографии бревен с разных ракурсов. Однако добираться туда из Улан-Удэ ох как невыгодно.
Если посмотреть лоты поближе к нашему городу, то можно увидеть, что актуальна продажа большого лота в райцентре Иволгинск. Начальная цена - более 2 млн рублей. Лот состоит из четырехметровых бревен. Одних только сосновых там около 2,5 тыс. штук. Вместе с ними МТУ Росимущества продает кучу бревнышек лиственницы, а также более 2000 штук пиломатериала. К слову, прием заявок закончится 13 августа, а торги состоятся 20-го. Добраться до Иволгинска нашим жителям куда проще, чем в отдаленный район. Успевайте.
Однако если кому-то лень заниматься дальнейшим распилом бревен, то можно купить готовые чурки. Например, в Джидинском районе Бурятии. Там сейчас продаются конфискованные у «черных лесорубов» чурки лиственницы. Пять кубометров (250 чурок) выставлены по начальной цене около 12700 рублей. Примерно по 2500 рублей за «куб». Торги также пройдут в конце августа.
Оказалось, что древесину-конфискат продают в самых разных местах Бурятии. Если из Улан-Удэ может оказаться далеко ехать, то жителям близлежащих сел вполне можно попробовать свои силы на таких дровяных аукционах.
Ловите конфискат, пока можно
В сообществе «черных лесорубов» республики не испытывают особого уважения к закону. Бывает, даже получив обвинительный приговор, любитель криминальной древесины не начинает жить, как подобает.
Недавно стала известна история одного такого непослушного гражданина. Он совершил «лесное» преступление и был осужден за незаконную рубку, совершенную в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Вынесенный приговор в 5,5 года лишения свободы оказался условным, с испытательным сроком. Обнаглевший «лихой лесоруб» постоянно нарушал порядок отбывания наказания, и через год условное осуждение ему заменили на реальное отбывание в колонии общего режима. Мужчина не согласился и обжаловал это решение суда. Везде проиграл и по итогу отправился в места не столь отдаленные.
В целом людей, идущих на нелегальную вырубку, становится меньше. Тенденция такова, что скоро МТУ Росимущества может начать выставлять на продажу все меньше древесины. Потому что такой источник поставки конфискованных бревен и чурок, как полиция, будет ощутимо мельчать. Ведь ловить в лесах почти некого.
По итогам первого полугодия текущего года официально зарегистрированный объем незаконно заготовленной древесины оказался в республике ниже аналогичного показателя периода 2023 года аж на 59%. Если перевести их в лесные объемы, то получится 5 711 кубометров.
Не исключено, что с годами данный вид конфиската вообще может исчезнуть.
За первое полугодие 2024 года на территории лесного фонда отмечено снижение числа незаконных рубок более чем на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Сотрудники зарегистрировали 407 незаконных рубок, из них в 220 случаях возбуждены уголовные дела. 138 лиц уже привлечены к уголовной ответственности и 187 - к административной.
- Мы добились хороших результатов благодаря слаженной работе всех ведомств, а главное, постоянному патрулированию леса и грамотному распределению группировок. Также нам помогают современные технологии, а именно применение беспилотных аппаратов и постоянный мониторинг, - отметил на совещании в правительстве Бурятии замруководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Геннадий Буянтуев.
Фото: «Номер один»
Тегидрова