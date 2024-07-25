В Бурятии кубометр дров можно купить по цене одной буузы

Конфискованная у «черных лесозаготовителей» древесина уходит из-под аукционного молотка по стоимости одной буузы. Как оказалось, жители нашего региона могут приобрести кубометр топлива буквально за 57 рублей. Такая возможность пока есть у любого желающего. Однако, как показывает статистика сокращения нелегальных лесорубов, скоро подобные аукционы могут потерять свою актуальность.Стремительно дорожающие дрова - это больная тема для жителей частных домов всех районов нашей республики. Конечно, власти в последние годы разрешают людям заготавливать валежник, но это вовсе не помогает снизить цены на рынке дров.Со стороны складывается впечатление, что в отоплении бурятского частного сектора куда ни глянь - всюду проблемы. Топить дровами - весомый удар по кошельку. Топить углем - удар по качеству атмосферного воздуха. А переход граждан на электроотопление - это даже не удар, а какой-то подрыв недостаточно развитого для подобного применения электросетевого хозяйства. Причем неважно, где - на селе или в столице нашей республики.Но в море дровяных проблем существует небольшая уютная гавань. В ней в ожидании покупателей тихонько хранятся партии древесины, которую силовики Бурятии в свое время конфисковали у «черных лесозаготовителей». Все эти партии чурок (зачастую просто бревен), пройдя юридическую «очистку», превращаются в абсолютно легальный товар.«Очистка» заключается в том, что суд провозглашает их собственностью государства. Такая древесина может быть вещественным доказательством в уголовных делах против пойманных «черных лесорубов». Но вот государству иметь подобную собственность далее незачем. Так что лесоруба отправляют в тюрьму, а древесину выставляют на аукционы.По словам руководителя МТУ Росимущества Надежды Пищулиной, основной объем древесины, поступающей для дальнейшего распоряжения, направляется судом либо следователями.- Как правило, вид передаваемой древесины - чурки (топливная древесина), штучные хлысты, бревна. Также в МТУ поступает древесина, обращенная в собственность государства по делам об административных правонарушениях и передаваемая Читинской и Бурятской таможнями (пиломатериал), - пояснила она.По статистике Межрегионального территориального управления Росимущества по Забайкальскому краю и Республике Бурятия (МТУ Росимущества), в прошлом году на реализацию выставили восемь лотов древесины (из них по Бурятии - шесть лотов). Неужто кто-то скупил такое добро? Да! Объем в размере 44 888,66 кубометра полностью продан.- Стоимость древесины из расчета за один кубометр при реализации сложилась в размере 57,56 рубля. Покупателями древесины, реализованной МТУ Росимущества в 2023 году, оказались физические лица и индивидуальные предприниматели (83%), юридические лица (17%), - сообщила нам из Читы Надежда Пищулина.Если высчитать, допустим, стоимость пяти кубометров (такой объем чурок вмещается в кузов обычного грузовика), то получится меньше 300 рублей. Это поразительно смешные цены по нашим временам.Стоит отметить, что в этом году на продажу вновь выставляются очередные лоты бывшей нелегальной древесины. Так как бурятская полиция продолжает ловить «черных лесорубов», поток древесины, обращаемой в собственность государства, не прекращается.Продажа идет на открытых аукционах, в которых могут принять участие российские и иностранные юридические лица, физические лица, а также зарегистрированные ИП.Но откуда же берутся цены на такие дрова? В МТУ Росимущества заверили, что первоначальная стоимость определяется на основании отчетов независимых оценщиков об оценке рыночной стоимости партии.Однако, как показывает практика, львиная доля выставленной древесины в итоге продается по значительно сниженной цене. Так, в прошлом году по первоначальной стоимости МТУ Росимущества удалось реализовать лишь 9% древесины. Остальной объем ушел за копейки.- Снижение стоимости в процессе реализации древесины связано, в первую очередь, с фактическим спросом на нее. Он зависит от ряда факторов, таких как местонахождение, сортиментный состав, объем и прочее, - констатировала руководитель МТУ Росимущества.Надежда Пищулина подчеркнула, что потенциальные покупатели могут делать шаги на повышение начальной цены, но при отсутствии заявок законодательство предусматривает поэтапное снижение первоначальной стоимости. Сначала на 30%, затем на 60% и т. д. Таким образом, бывшая «черная древесина» доходит до уникальных цен абсолютно законно.Сегодня на продажу выставлено 84 сосновых бревна. Объем древесины - порядка 14,3 кубометра. Стартовая цена – 37 901 рубль. Это около 2700 рублей за «куб», вполне рыночная стоимость. Но о подобных торгах мало кто знает, а те, кто знает, могут не захотеть ехать за ней. Эти 84 бревна находятся в ОМВД по Баргузинскому району. На ГИС Торги (где и проходит аукцион) даже есть фотографии бревен с разных ракурсов. Однако добираться туда из Улан-Удэ ох как невыгодно.Если посмотреть лоты поближе к нашему городу, то можно увидеть, что актуальна продажа большого лота в райцентре Иволгинск. Начальная цена - более 2 млн рублей. Лот состоит из четырехметровых бревен. Одних только сосновых там около 2,5 тыс. штук. Вместе с ними МТУ Росимущества продает кучу бревнышек лиственницы, а также более 2000 штук пиломатериала. К слову, прием заявок закончится 13 августа, а торги состоятся 20-го. Добраться до Иволгинска нашим жителям куда проще, чем в отдаленный район. Успевайте.Однако если кому-то лень заниматься дальнейшим распилом бревен, то можно купить готовые чурки. Например, в Джидинском районе Бурятии. Там сейчас продаются конфискованные у «черных лесорубов» чурки лиственницы. Пять кубометров (250 чурок) выставлены по начальной цене около 12700 рублей. Примерно по 2500 рублей за «куб». Торги также пройдут в конце августа.Оказалось, что древесину-конфискат продают в самых разных местах Бурятии. Если из Улан-Удэ может оказаться далеко ехать, то жителям близлежащих сел вполне можно попробовать свои силы на таких дровяных аукционах.В сообществе «черных лесорубов» республики не испытывают особого уважения к закону. Бывает, даже получив обвинительный приговор, любитель криминальной древесины не начинает жить, как подобает.Недавно стала известна история одного такого непослушного гражданина. Он совершил «лесное» преступление и был осужден за незаконную рубку, совершенную в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Вынесенный приговор в 5,5 года лишения свободы оказался условным, с испытательным сроком. Обнаглевший «лихой лесоруб» постоянно нарушал порядок отбывания наказания, и через год условное осуждение ему заменили на реальное отбывание в колонии общего режима. Мужчина не согласился и обжаловал это решение суда. Везде проиграл и по итогу отправился в места не столь отдаленные.В целом людей, идущих на нелегальную вырубку, становится меньше. Тенденция такова, что скоро МТУ Росимущества может начать выставлять на продажу все меньше древесины. Потому что такой источник поставки конфискованных бревен и чурок, как полиция, будет ощутимо мельчать. Ведь ловить в лесах почти некого.По итогам первого полугодия текущего года официально зарегистрированный объем незаконно заготовленной древесины оказался в республике ниже аналогичного показателя периода 2023 года аж на 59%. Если перевести их в лесные объемы, то получится 5 711 кубометров.Не исключено, что с годами данный вид конфиската вообще может исчезнуть.За первое полугодие 2024 года на территории лесного фонда отмечено снижение числа незаконных рубок более чем на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Сотрудники зарегистрировали 407 незаконных рубок, из них в 220 случаях возбуждены уголовные дела. 138 лиц уже привлечены к уголовной ответственности и 187 - к административной.- Мы добились хороших результатов благодаря слаженной работе всех ведомств, а главное, постоянному патрулированию леса и грамотному распределению группировок. Также нам помогают современные технологии, а именно применение беспилотных аппаратов и постоянный мониторинг, - отметил на совещании в правительстве Бурятии замруководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Геннадий Буянтуев.Фото: «Номер один»