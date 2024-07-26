Общество 26.07.2024 в 09:43

Улан-Удэ приводят в порядок после проливного дождя

За сутки в городе выпало более половины месячной нормы осадков
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Текст: Андрей Константинов
Улан-Удэ приводят в порядок после проливного дождя
Вчера в Улан-Удэ выпало более половины месячной доли осадков, основная их часть пришлась на период с 14 до 17 часов, сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.

«К работе по ликвидации последствий стихии было привлечено 22 автомобиля спецтехники, 12 мотопомп, включая технику КБУ и сторонних организаций. Работали всю ночь. Главной задачей первых часов было откачать воду с улиц для бесперебойного запуска общественного транспорта сегодня утром. В 4 утра все крупные лужи на центральных дорогах были ликвидированы. Трамваи из депо вышли по расписанию. Одновременно к 1.30 ночи устранили самый большой провал на городских дорогах - в поселке Светлый», - отчитался градоначальник.


По словам мэра, все сообщения горожан в соцсетях и обращения в коммунальные службы фиксировались, они учтены и приняты в работу.

«Знаем о серьезных повреждениях и размывах дорог, подтоплении подвалов и дворов многоэтажных домов и других последствиях стихии. Теперь главной задачей будет максимально быстрая отработка всех поступивших сигналов и заявок от горожан. Постараемся минимизировать все неудобства в кратчайшие сроки. Поэтому с 4 часов утра 8 вакуумных машин работают на откачках по заявкам жителей города на второстепенных дорогах. С 6 утра вышло 3 бобкэта для уборки наносов песка на дорогах. Также с 6 утра работают 3 грейдера и 10 самосвалов на засыпках промоин дорог», - рассказал Игорь Шутенков. 


Мэр также пообещал не бросить один на один с последствиями стихии частный сектор, который серьезно пострадал.

«Поступательно приведем в порядок все дороги и другую инфраструктуру, которые пострадали от ливневых дождей», - отметил он.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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дождь

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