Улан-Удэ приводят в порядок после проливного дождя

«К работе по ликвидации последствий стихии было привлечено 22 автомобиля спецтехники, 12 мотопомп, включая технику КБУ и сторонних организаций. Работали всю ночь. Главной задачей первых часов было откачать воду с улиц для бесперебойного запуска общественного транспорта сегодня утром. В 4 утра все крупные лужи на центральных дорогах были ликвидированы. Трамваи из депо вышли по расписанию. Одновременно к 1.30 ночи устранили самый большой провал на городских дорогах - в поселке Светлый», - отчитался градоначальник.







«Знаем о серьезных повреждениях и размывах дорог, подтоплении подвалов и дворов многоэтажных домов и других последствиях стихии. Теперь главной задачей будет максимально быстрая отработка всех поступивших сигналов и заявок от горожан. Постараемся минимизировать все неудобства в кратчайшие сроки. Поэтому с 4 часов утра 8 вакуумных машин работают на откачках по заявкам жителей города на второстепенных дорогах. С 6 утра вышло 3 бобкэта для уборки наносов песка на дорогах. Также с 6 утра работают 3 грейдера и 10 самосвалов на засыпках промоин дорог», - рассказал Игорь Шутенков.







Вчера в Улан-Удэ выпало более половины месячной доли осадков, основная их часть пришлась на период с 14 до 17 часов, сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.По словам мэра, все сообщения горожан в соцсетях и обращения в коммунальные службы фиксировались, они учтены и приняты в работу.Мэр также пообещал не бросить один на один с последствиями стихии частный сектор, который серьезно пострадал.«Поступательно приведем в порядок все дороги и другую инфраструктуру, которые пострадали от ливневых дождей», - отметил он.Фото: мэрия Улан-Удэ