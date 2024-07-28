В Бурятии жара подстегнула инфляцию

Благоприятные летние условия для выращивания фруктов и овощей не принесли облегчения потребителям нашего региона. Цены на данную категорию товаров значительно увеличились. При этом год назад их уровень был почти в два раза ниже.По большому счету аномальная жара, обрушившаяся на Россию и Бурятию, с одной стороны, давит на цены, а с другой - ведет к удорожанию по многим позициям.Огурцы по 200 рублей и помидоры по 400 рублей - такой уровень цен задают «бабушки», торгующие собственной продукцией, выращенной на своих приусадебных участках.Покупатели на Центральном рынке жалуются: «Когда покупаешь наши огурцы, появляется такое ощущение, что их привезли из Эквадора. Бананы оттуда стоят дешевле, чем местные огурцы».В Улан-Удэ подорожала и вся линейка сезонных фруктов, за исключением черешни. В прошлом году любимая многими ягода продавалась в июле в среднем за 350 рублей. В этом году она стоит те же 350 рублей.Продавцы рады бы задрать цены еще выше, однако жара вносит свои коррективы: черешня боится повышенных температур и быстро портится.От жары страдает та же малина. На Центральном рынке Улан-Удэ она продается по 400 рублей за литр, тогда как в прошлом году ее цена не превышала 300 рублей. Причина - временный дефицит ягод.- Бурятия вошла в 100-летний «сухой период». Температуры воздуха будут расти, и эти экстремальные условия начнут снижать продуктивность местной сельхозпродукции. Поэтому правительству республики важно увеличить ассигнования и льготы тем сельхозпроизводителям, кто будет заниматься мелиорацией. Многие каналы и оросительные системы можно восстановить, что позволит снизить влияние высоких температур окружающего воздуха, - полагает экономист Анатолий Масловский.Еще один фактор, который давит на цены, это снижение доли ранее дешевых фруктов и овощей из Китая. По данным федерального центра «Агроэкспорт», объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Китаем составил более 11 млрд долларов.При этом экспорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из России в 2023 году вырос на 44,1%, то есть до 8,8 млрд долларов. Речь идет в основном о консервированных овощах и фруктах, растительных маслах и соевых бобах. Китай поставил фруктов и овощей в Россию неизмеримо меньше, всего на 2,3 млрд долларов. Во многом это объясняется ростом объемов выращивания российских фруктов и овощей в теплицах, а также увеличением поставок из Средней Азии.При этом, несмотря на то, что продукция выращена в России, она для потребителей обходится дороже, чем китайская. Этот факт также стимулирует рост цен. Что касается поставщиков из Средней Азии, то они после сокращения доли Китая в поставках фруктов и овощей в Россию взвинчивают цены. Вполне возможно, что имеют место ценовые сговоры между поставщиками из Средней Азии, поскольку никаких рычагов для антимонопольного воздействия на бизнесменов из «дружественных» стран у России нет.В торговых сетях Бурятии отмечают, что новые цены, с весны установленные поставщиками сельхозпродукции, объясняются дороговизной доставки.Главная причина увеличения цен на сезонные продукты - комплексный рост издержек на стороне поставщиков, в частности, значительно выросшие расходы на логистику из-за подорожания топлива и оплату труда персонала. Кроме того, серьезно отразились на китайском импорте фруктов и овощей проблемы с санкциями.Так, по данным РБК, экспорт товаров КНР в Россию за первое полугодие 2024 года снизился на 0,8%, до 51,66 млрд долларов.- США оказали сильное давление на Китай в вопросе введения вторичных санкций, и возникли серьезные сложности в платежах между Китаем и Россией даже в юанях, что увеличивает издержки и время на поставки импорта, снижает ассортимент и приводит к росту издержек, - продолжает Анатолий Масловский.Поэтому в Бурятии приходится уповать пока на отечественную продукцию - поступление тех же яблок идет из садов России, а из тепличных хозяйств Иркутска и Новосибирска - огурцы и помидоры.Однако на прилавках все равно преобладают импортные яблоки из Узбекистана, Молдовы, Азербайджана, Сербии. Но уже по иным ценам.Если год назад яблоки стоили в пределах 100 – 120 рублей, то сегодня они продаются в среднем по 200 - 250 рублей. Небольшое снижение цен начнется в августе с поступлением яблок отечественного урожая. Правда в этом году в приграничных с зоной боевых действий регионах (Белгородской, Курской, Воронежской областях и т. д. - Прим. ред.) урожай ожидается невысоким. Он пострадал не только из-за оттока рабочей силы, но и из-за заморозков, погубивших значительную долю будущего урожая.Таким образом, пока запасы старого урожая закончились, а импортная продукция только начала поступать, ждать снижения цен на плодоовощную продукцию не приходится. Сейчас главное, чтобы инфляция не превратилась в гиперинфляцию, остановить которую будет крайне сложно. Ведь при таком сценарии производители могут увеличивать цены ежемесячно.Фото: «Номер один»