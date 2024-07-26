Работники комбината по благоустройству Улан-Удэ рассказали о работе ливневок

В последние дни июля Улан-Удэ заливают дожди. В городе до сих пор устраняют последствия сильных ливней. По данным ЦГМС только с 21 июля выпало 128 % месячной нормы. А за последние сутки выпало 50.9 мм осадков, это сразу 80 % месячной нормы. Ливневки в городе не успевают справиться с таким количеством осадков. Почему вода так медленно уходит? Как именно работает ливневая канализация в городе?

На интересующие вопросы горожан ответили специалисты комбината по благоустройству.

Всего на 525 километров улан-удэнских дорог действует 39 километров ливневой канализации. По этим ливневкам вода уходит в ливневые отстойники. Их в Улан-Удэ около 20 - в 100-х кварталах, на рынке «Туяа», на ост. «Интерьер», на улицах Витебская, Байдоновская и других местах города.

- Объем городских ливнеприемников способен одномоментно забрать в себя около 12,5 тыс. литров воды в секунду. При сверхнормативном выпадении осадков или затяжном дожде время отвода воды увеличивается. Например, при суточном выпадении 5 мм осадков, ливневки спокойно справляются с таким объемом воды. Но если за короткий срок выпадает больше 10 мм, то время отвода воды увеличивается. В некоторых местах это занимает около 30 минут после дождя, а где-то больше часа, все зависит от водопропускной способности ливневки, - объясняют специалисты.

- Напомним, вчера в Улан-Удэ выпало более 50 мм осадков, основная часть - с 14 до 17 часов. Поэтому, ливневки справлялись с водой с задержкой. Но как только кончился дождь, вода начала уходить, - говорят сотрудники комбината.

Кроме того, на работу ливневок значительно влияет сам рельеф Улан-Удэ. Дождевая вода с возвышенностей стекает на низменные участки, нагрузка на ливневые канализации на некоторых участках увеличивается во много раз.

- Поэтому в нескольких местах в городе при сильном или затяжном дожде накапливаются лужи, которые откачивают вакуумные машины комбината по благоустройству, - пояснили специалисты.

Если вы увидели большое скопление воды на городских улицах, и если большая лужа стала серьезным препятствием для передвижения, позвоните в диспетчерскую службу Комбината по тел: 379-646; 380-838.

Фото: администрация г. Улан-Удэ