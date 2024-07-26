Общество 26.07.2024 в 16:21

Приехавшего в Улан-Удэ омича арестовали на 5 суток

Он сознательно миновал зону досмотра и направился к поезду
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Текст: Елена Кокорина
Приехавшего в Улан-Удэ омича арестовали на 5 суток

Нарушивший требования безопасности при входе на железнодорожный вокзал Улан-Удэ житель Омска привлечен к ответственности. По решению суда 40-летнего мужчину арестовали на пять суток.

- Накануне житель Омской области нарушил требования закона по обеспечению транспортной безопасности в здании железнодорожного вокзала. Прекрасно зная о необходимости обязательного прохождения зоны досмотра, пассажир нарушил требование и перелез через ограждение виадука на станции, чтобы сократить путь к поезду. В отношении нарушителя составлен протокол административного правонарушения. По решению суда он арестован на пять суток, - рассказали в ЛУ МВД на транспорте.

В полиции напоминают, что с 1 февраля 2021 года в вокзальных комплексах ВСЖД введена процедура досмотра ручной клади и багажа. Данная мера направлена на обеспечение безопасности граждан, находящихся на объектах транспорта.

Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

 

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вокзал досмотр арест полиция

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