Общество 26.07.2024 в 16:32

В Улан-Удэ меняют опоры наружного освещения по улице Бабушкина

Будут установлены 43 новых металлических опоры взамен старых
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ меняют опоры наружного освещения по улице Бабушкина

Сотрудники МБУ «Горсвет» устанавливают новые металлические опоры наружного освещения по улице Бабушкина.

- Работа по ликвидации последствий ливней идет полным ходом. Но несмотря на дожди, обычная работа городских служб не останавливается, - подчеркнул мэр города Игорь Шутенков.

Сейчас ведутся работы по расширению дороги по улице Бабушкина. Уже уложен асфальт и сделаны тротуары.



Сотрудники МБУ «Горсвет» уже приступили к установке 43 новых граненых металлических опор взамен старых. Также на участке от Бульвара Карла Маркса до улицы Трубачеева будет установлено 5 трамвайных опор, модернизировано 2 светофора. Все работы будут завершены в августе.

 

Фото: телеграм канал мэра города Улан-Удэ Игоря Шутенкова

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