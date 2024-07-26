В Улан-Удэ меняют опоры наружного освещения по улице Бабушкина

Сотрудники МБУ «Горсвет» устанавливают новые металлические опоры наружного освещения по улице Бабушкина.

- Работа по ликвидации последствий ливней идет полным ходом. Но несмотря на дожди, обычная работа городских служб не останавливается, - подчеркнул мэр города Игорь Шутенков.

Сейчас ведутся работы по расширению дороги по улице Бабушкина. Уже уложен асфальт и сделаны тротуары.









Сотрудники МБУ «Горсвет» уже приступили к установке 43 новых граненых металлических опор взамен старых. Также на участке от Бульвара Карла Маркса до улицы Трубачеева будет установлено 5 трамвайных опор, модернизировано 2 светофора. Все работы будут завершены в августе.

Фото: телеграм канал мэра города Улан-Удэ Игоря Шутенкова