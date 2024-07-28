Общество 28.07.2024 в 12:13

Министерство труда опубликовало график праздников на 2025 год

Новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января
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Министерство труда опубликовало график праздников на 2025 год

Минтруд опубликовал календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. Из подготовленного проекта следует, что новогодние каникулы начнутся у россиян 29 декабря и продлятся до 8 января.

В ведомстве предложили установить праздничными днями в 2025 году:

● С 1 по 8 января 2025 г. (при этом новогодние праздники начнутся с 29 декабря 2024 года);

● С 22 по 23 февраля;

● С 8 по 9 марта;

● С 1 по 4 мая;

● С 8 по 11 мая;

● С 12 по 15 июня;

● Со 2 по 4 ноября;

На данный момент следующие новогодние праздники предлагается установить с 31 декабря 2025 по 8 января 2026 года.

Стоит отметить, что Министерство труда намеревается перенести часть дней по ситуации.

«Нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными — переносятся на рабочие дни. Такие переносы позволят оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники»,

— сообщили в ведомстве.
Далее проект постановления подлежит общественным обсуждениям, после чего его утвердит правительство.



Фото: Минтруд.


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