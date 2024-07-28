В Улан-Удэ Селенга поднялась на 36 сантиметров

Сегодня стало известно о том, что за сутки уровень воды в Селенге повысился на 36 сантиметров. Согласно данным о гидрологической обстановке теперь он – 132 см. (От нулевой отметки гидропоста. – Прим.ред.).

Уда же за это время прибавилась на 5 сантиметров. То есть – до 93-х см.

Байкал – до 456,60 метра по тихоокеанской системе высот. Следовательно, +1 см.



Река Джида на одноименной станции вовсе вышла из своих берегов – на 66 сантиметров.

Фото: Номер один.