Общество 28.07.2024 в 13:54

В Улан-Удэ Селенга поднялась на 36 сантиметров

В этом ей поспособствовали недавно выпавшие осадки
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ Селенга поднялась на 36 сантиметров

Сегодня стало известно о том, что за сутки уровень воды в Селенге повысился на 36 сантиметров. Согласно данным о гидрологической обстановке теперь он – 132 см. (От нулевой отметки гидропоста. – Прим.ред.).

Уда же за это время прибавилась на 5 сантиметров. То есть – до 93-х см.

Байкал – до 456,60 метра по тихоокеанской системе высот. Следовательно, +1 см.

Река Джида на одноименной станции вовсе вышла из своих берегов – на 66 сантиметров.

Фото: Номер один.

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