Общество 29.07.2024 в 09:38

Жительницу Улан-Удэ посетил необычный гость

В квартиру к женщине залетела летучая мышь и напугала всю ее семью
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Текст: Макар Захаров
Жительницу Улан-Удэ посетил необычный гость
На улице Трубачеева в одну из квартир элитного жилого комплекса залетела летучая мышь. Животное пыталось спрятаться от дождя и оказалось нежданным гостем.

«В тот вечер у нас дома горел ночник, а на улице был сильный ливень. Возможно, его свет приманил летучую мышь, которая пыталась спастись от непогоды. Она залетела через открытое окно и начала биться об натяжной потолок. Мы не сразу поняли, что за шум. Включили основной свет и заметили мышь. Зверушка стала прятаться, какое-то время висела на шторе, а позже перебралась по карнизу куда-то вниз»,

- вспоминает девушка.
Женщине даже пришлось несколько раз осмотреть комнату в поисках ночной «гостьи».


«Искали, искали. Потом смотрю, а она на подоконнике сидит тихонечко. С ней нужно было что-то делать, муж надел перчатки и аккуратно взял ее в руки. После чего затолкал в прозрачный короб и вынес на общий балкон. С животным все хорошо. Ночная гостья сразу же улетела»,

- рассказала хозяйка квартиры.
Летучие мыши являются единственными млекопитающими, которые способны летать. В основном они питаются насекомыми и растениями. Благодаря им летом нас не так сильно «атакуют» комары. Интересно, что рекордная продолжительность жизни была зафиксирована как раз у сибирской ночницы - не менее 41 года.

Однако, прежде чем приближаться к летучим мышам, стоит помнить о том, что рукокрылые переносят множество опасных вирусов и бактерий.


Фото: из личного архива девушки.
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