В Бурятию прибыли новый снегоболотоход и автоцистерна

В Иволгинский лесхоз поступила новая техника для борьбы с огненной стихией в лесах - современная автоцистерна и снегоболотоход.

Автоцистерна будет использоваться для доставки лесопожарных групп, воды и специального оборудования, а также заправки ранцевых лесных огнетушителей.

В отсеках машины расположено все необходимое спецоборудование: воздуходувка, лопаты, бензопила и многое другое. Для повышения маневренности и надежности работы в лесу, автоцистерна оборудована съемными боковыми и задними дугами безопасности, усилена защита топливного бака и поддона двигателя. Кроме того, автомобиль оснащен радиосвязью, что позволяет оперативно передавать информацию.





Снегоболотоход специально создан для эксплуатации в особо тяжелых дорожных и климатических условиях, для перевозки людей и грузов вне дорог общего пользования. Установлена современная, информативная панель приборов, улучшена обзорность кабины и салона.

- Приобретение подобного рода техники очень важно для лесхоза, это важный шаг к повышению качества охраны и защиты лесов. Помимо доставки людей и оборудования, мы сможем доставлять топливо, а также детали в случае поломки техники на пожаре. Также, при необходимости машины, могут быть задействованы для межрайонного маневрирования – применяться для тушения лесных пожаров в других районах республики, - пояснил руководитель Иволгинского лесхоза Александр Тутаев.

В 2024 году на лесопожарные станции поступит 20 единиц техники, на эти цели выделено 126,8 млн. рублей. Приобретение техники стало возможным в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Фото: РАЛХ