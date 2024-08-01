Общество 01.08.2024 в 10:29

В Улан-Удэ жители сотых кварталов остались без горячей воды

Котельную «Юго-Западная» остановили на плановый ремонт
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ жители сотых кварталов остались без горячей воды
В Улан-Удэ 31 июля из-за планового ремонта остановили работу котельной «Юго-Западная».

«С 31 июля по 13 августа теплоэнергетики отремонтируют вспомогательное оборудование котельной. В планах замена запорной арматуры, текущий ремонт насосного оборудования, системы топливоподачи и шлакозолоудаления, обслуживание электрооборудования, а также чистка дымовой трубы и газоходов. Также на котле №7 планируется замена поворотного, фестонного, заднего экранов, конвективного блока и обмуровки, а также элементов топки», - рассказали в мэрии города.

Горячую воду потребителям вернут после завершения работ. По графику это должно случиться 14 августа.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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с 31 июля по 6 августа

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