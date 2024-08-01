В Улан-Удэ жители сотых кварталов остались без горячей воды

В Улан-Удэ 31 июля из-за планового ремонта остановили работу котельной «Юго-Западная».«С 31 июля по 13 августа теплоэнергетики отремонтируют вспомогательное оборудование котельной. В планах замена запорной арматуры, текущий ремонт насосного оборудования, системы топливоподачи и шлакозолоудаления, обслуживание электрооборудования, а также чистка дымовой трубы и газоходов. Также на котле №7 планируется замена поворотного, фестонного, заднего экранов, конвективного блока и обмуровки, а также элементов топки», - рассказали в мэрии города.Горячую воду потребителям вернут после завершения работ. По графику это должно случиться 14 августа.Фото: мэрия Улан-Удэ