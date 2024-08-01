Альпинистка из Бурятии поднялась на пик Хан-Тенгри

Жительница Бурятии исполнила свою мечту – поднялась на вершину Хан-Тенгри. Это пирамидальный пик на Тянь-Шане на хребте Тенгри-Таг на границе Кыргызстана и Казахстана.

Хан-Тенгри — второй по сложности пик после Победы. Он находится севернее остальных вершин, его высота 7010 метров. Эту гору сложно перепутать с другими благодаря запоминающейся форме вершины — мраморной пирамиде.

Альпинизм для Арюны Каркуновой давно уже стал частью жизни. Ранее Арюна поднималась на пик Евгении Корженевской в Таджикистане.

Историей о том, как проходило восхождение на Хан-Тенгри, Арюна поделилась в своих соцсетях.

«17 июля нас забросили в базовый лагерь на высоту 4100 метров. В этот же день мы сходили радиальным выходом в рамках акклиматизации до мемориала всем погибшим на вершинах этого лагеря. Голова немного болела, была одышка. 18 июля в рамках той же акклиматизации мы пошли до camp1 (лагерь 1) забросить груз: металл, кошки, веревку и часть еды, расстояние 8 км, Из них 1 час идешь по морене и 2 часа по леднику через трещины. Умудрились быть первой группой, которая не заблудилась и дошли за 3 часа, вернулись в базовый лагерь.

19 июля после обеда вышли на акклиматизацию. Дошли в лагерь 1 (4200 м), забрали свою заброску и в 2 ночи вышли в самый опасный переход с лагеря 1 до лагеря 2 (5400 м) через «бутылку», где в сутки валит по 5-7 лавин. Дошли за 6,5 часов. Мне было очень тяжело, не шлось от слова совсем, акклиматизация давалась очень тяжело. Пронесло, не завалило, я шла и молилась.

20 июля вышли в лагерь на 5800 м. Сил не прибавилось, ведь высоту я не теряла, а набирала. Там ночевала в пещере, которую выкопал мой давний друг. Аппетита не было. Не ела третьи сутки.

22 июля в 2 ночи пошли вниз восстанавливаться. Снова пронесло, не завалило. В лагерь 1 пришли в 5 утра. И пошли в базовый лагерь и в 9.30 были уже в условной цивилизации. Побежали и купили газировки. Ноги до костей в мозолях. Так как выходя с пещеры я забыла снять запасной носок, а проскакивая «бутылку» не до ног, там лишь бы не убило бы. Как по минному полю.

По плану выход на вершину должен был быть 25 июля. Чтобы организм восстановился, нужно было трое суток минимум. Я купила интернет и позвонила нашему ламе в Иволгинский дацан и спросила, когда выходить. Он сказал, что несмотря на мое состояние, лучше выходить 24 июля. Я очень переживала, что не смогу за такой короткий срок восстановиться. Но, раз лама сказал- командой приняли решение идти 24, тем более так у нас был запасной день на погоду.

27 июля взошла».





Фото: А. Каркунова