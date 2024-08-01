Общество 01.08.2024 в 16:14

В сотых кварталах Улан-Удэ до конца года построят филиал поликлиники № 2

Новая поликлиника будет принимать 250 посетителей в сутки
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Текст: Служба информации "Номер один"
В сотых кварталах Улан-Удэ до конца года построят филиал поликлиники № 2

B 10З микрорайоне Улан-Удэ появится дополнительный филиал для городской поликлиники №2. Это позволит значительно снизить нагрузку на основное здание и обеспечить медицинское обслуживание жителей «сотых» микрорайонов, а также близлежащих сёл Тарбагатайского района.

 

Новая поликлиника будет иметь четыре этажа, включая цоколь, и сможет принимать 250 посетителей в сутки. Здание будет выполнено в национальном стиле, а фасады украшены орнаментом «шоу», символизирующим долголетие и здоровье.

- Объект готов на 50 процентов. В настоящее время проводятся работы по электроосвещению, монтажу перегородок, подготовке к отоплению, прокладке труб и установке вентиляции. Планируется, что в августе мы завершим земляные работы, связанные с наружными коммуникациями, канализацией, отоплением и водоснабжением, - рассказал Денис Позенко, начальник участка организации ООО «Ремстрой».

Новый филиал обеспечит медицинскую помощь по следующим направлениям: педиатрия, терапия, хирургия, неврология, офтальмология, эндокринология, акушерство и гинекология, физиотерапия и другие специальности.

- Поликлиника будет обслуживать не только «сотые» кварталы, но и быстрорастущие сёла Нижний Саянтуй, Верхний Саянтуй и Вознесеновка, - добавили в управлении капстроительства РБ.

   

Фото: управление капитального строительства Бурятии

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