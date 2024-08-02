Четыре бойца 11-й десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ стали Героями России в ходе СВО

– С самого начала специальной военной операции бойцы гвардейской десантно-штурмовой бригады находятся на острие – в первых рядах, обеспечивают плацдарм для наступления российских войск. Каждый день и час бойцы бригады проявляют настоящие мужество и отвагу. Славная история легендарной «крылатой пехоты» сплетена из имён ваших предшественников и старших товарищей, которые в годы Великой Отечественной войны ценою собственной жизни защищали нашу страну. И сегодня вы с честью продолжаете их традиции – свято чтите законы боевого братства и твёрдо стоите на страже интересов Родины, – обратился к военнослужащим глава Бурятии Алексей Цыденов.





Сегодня на территории 11-й отдельной гвардейской Ордена Суворова десантно-штурмовой бригады в Улан-Удэ прошли мероприятия по случаю 94-й годовщины создания Воздушно-десантных войск.