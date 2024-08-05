В Бурятии нет угрозы прорыва Саган-Нурского водохранилища

По словам министра, сейчас по подводящему каналу в водохранилище поступает больше воды, чем предусмотрено, - около 5 кубометров в секунду. Засыпка канала позволит «заморозить» уровень водохранилища на приемлемой отметке.





Вчера министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев и главный инженер ФГБУ «Управление Бурятмелиоводхоз» Андрей Понамарев исследовали Саган-Нурское водохранилище, в т.ч. соединяющий канал к реке Тугнуй.- С понедельника мы приступаем к земляным работам по временному перекрытию канала силами мехотряда Бурятмелиоводхоза. Эта мера позволит нам избежать переполнения водохранилища, - рассказал Галсан Дареев.Как сообщили в Минсельхозе, сама плотина водохранилища сейчас находится в хорошем состоянии и, согласно расчетам, она выдержит существующий объем воды. Перекрытие соединительного канала поможет избежать аварийные ситуации.Напомним, масштабный потоп в районах Бурятии произошел, в том числе, из-за размытия дамбы Хонхолойского водохранилища, которое содержало 2 млн. кубометров воды. В Саган-Нурском водохранилище воды в 9 раз больше - 18 млн. кубометров.Фото: Минсельхо Бурятии