Общество 05.08.2024 в 13:03

В нацпарке Бурятии пытаются подкараулить местного хищника

Фотограф пробует поймать скапа в момент ловли рыбы
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Текст: Елена Кокорина
В нацпарке Бурятии пытаются подкараулить местного хищника

В Забайкальском нацпарке Бурятии заняли выжидательную позицию и пытаются «поймать» хищника в момент ловли рыбы. За полетом скопа неустанно наблюдает местный фотограф.

Сам момент ловли рыбы заснять еще не удалось и на сегодня есть лишь кадры парения птицы в воздухе, присматривающей себе добычу.

- Скопа – это рыбоядный хищник. Для жизни таким птицам необходим поблизости крупный чистый и богатый рыбой водоём, а также высокие деревья с сухими вершинами, удобные для устройства гнёзд. Добычу скопы выслеживают, летая высоко над водой, а нападая, круто пикируют и ныряют, выставив вперёд лапы. Их пищей становятся некрупные рыбы, для схватывания и удержания которых на лапах у пернатых хищников имеются сильные когти. Момент с ловлей рыбы на видео ещё не зафиксирован, но мы над этим работаем, - рассказали в Забайкальском нацпарке.

Фото: скриншот видео Лубсана Чагдурова, Забайкальский нацпарк

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птицы полет фотограф хищник рыба

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