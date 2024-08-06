В Бурятии закрыли еще одно кафе

Накануне в районе Бурятии закрыли еще одно кафе. Оно стало уже восьмым по счету заведением общепита, которое нарушает санитарно-эпидемиологические требования.

На этот раз прокуратура провела проверку кафе в селе Сосново-Озерское Еравнинского района и приостановило его деятельность на 30 суток.

- В ходе проверки выявлено, что образовавшиеся в ходе работы кафе жидкие бытовые отходы от мытья посуды, уборки помещений, а также пищевые отходы сливались в неисправный, негерметичный накопитель. Кроме того, вокруг контейнерной площадки для мусора отсутствовало ограждение, что способствовало распространению отходов по территории, - рассказали в прокуратуре республики.

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления в отношении руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор Бурятии «прошерстил» сразу несколько заведений по изготовлению и доставке готовых блюд в Улан-Удэ и районах республики. Рейд прошел по требованию прокуратуры. Под проверку попали такие заведения как «Темаки» (ул. Жердева, 42) и «ЯРоллов» (ул. Строителей, 8) в Улан-Удэ, «Якитория» в Заиграево, «Сумосан» в Бичуре, «Пицца и роллы» в Гусиноозерске, «Якитория» в Турунтаево и «Сушиед» в Селенгинске.

На всех предприятиях выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: Елена Кокорина