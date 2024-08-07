Верховный суд Бурятии отменил эвтаназию безнадзорных собак

Верховный суд Бурятии оставил большинство пунктов регионального закона по обращению с безнадзорными собаками без изменений.

Напомним, 18 июля Конституционный суд РФ озвучил свое итоговое решение о возможности умерщвления безнадзорных собак в России. КС РФ отвечал на запрос от Верховного суда Бурятии, который просил прояснить ситуацию о возможности умерщвления животных.

Судьи КС РФ постановили, что эвтаназия безнадзорных собак возможна только в исключительных случаях, а не по истечении 30 дней нахождения в приюте, как это было ранее указано в Законе республики Бурятия.

- Если, к примеру, конкретное животное без владельца совершило нападение на человека или проявляет немотивированную агрессивность, либо является носителем возбудителя опасной болезни или болеет ею, а также в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного, - сообщалось в решении КС РФ.

На основании решения КС РФ 6 августа Верховный Суд Бурятии дал окончательный ответ по искам от зоозащитных организаций, которые оспаривали отдельных пункты Закона Республики Бурятия №185-VII от 22 ноября 2023 года «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Республики Бурятия».

Согласно решению суда, отменён лишь пункт о гуманном умерщвлении невостребованных животных. Однако остальные пункты, допускающие умерщвление в связи с проявлением агрессивности, фактом нападения на человека, в случаях, если животное является носителем заразной болезни, а также для прекращения физических страданий остались без изменений.

- Признан недействующим с даты вступления решения суда в законную силу пункт 6 части 2 статьи 8 Закона Республики Бурятия №185-VII от 22 ноября 2023 года, которым предусмотрено умерщвление животных, по основанию невостребованности в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания. В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения, - сообщает сайт Верховного суда РБ.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в течение 1 месяца.

Таким образом, если собака представляет угрозу для здоровья и жизни людей или других животных, она может быть подвергнута умерщвлению.

Региональное законодательство будет дорабатываться с учётом решения Конституционного суда Российской Федерации.

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