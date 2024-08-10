Жители Улан-Удэ едва не лишились квартир из-за душа

Комитет городского хозяйства Улан-Удэнской администрации едва не выставил на торги жилье, принадлежащее нескольким горожанам. Причина весьма любопытная - жильцы демонтировали печь и установили душевую кабину. Чем же помешало мэрии желание горожан соблюдать чистоту? И кто в итоге победил – бюрократия или здравый смысл?Комитет городского хозяйства столичной мэрии подал иск в Октябрьский районный суд к шести улан-удэнцам. Видимо, речь идет о нескольких семьях, проживающих в многоквартирном доме. Комитет требовал продать с торгов этот самый дом, а вырученные деньги поделить между собственниками за вычетом расходов на проведение этих торгов.Говоря о причинах столь радикального требования, комитет сослался на письмо, которое поступило к ним от Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, причем еще в декабре 2020 года. В нем говорилось о том, что жильцы не исполнили предписание «по факту незаконного переустройства жилого помещения».Что же такого опасного и вопиющего совершили жители небольшого многоквартирного дома? В решении суда уточняется суть «ужасающего» деяния горожан: «демонтирована кирпичная печь и установлена душевая кабина, что не соответствует техническому паспорту на жилое помещение. Ответчики не обращались в комитет за выдачей разрешения на переустройство жилого помещения».Впрочем, терпеливые чиновники не бросились сразу же выгонять наглецов на улицу. Сначала им прислали предупреждение: мол, приводите самовольно переустроенное помещение в прежнее состояние. Но жильцы не торопились исполнять требования властей. По крайней мере это следует из актов комиссионного обследования.Свою позицию жильцы в суде изложить не смогли, так как на судебное заседание они не явились. Хотя суд уверял, что их известили надлежащим образом. В итоге судья Октябрьского райсуда согласился с мэрией, что за такое нужно срочно изымать имущество и пускать его с молотка: «Продать с публичных торгов жилое помещение с выплатой собственникам вырученных от продажи жилого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения, с возложением на нового собственника жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние».Вишенкой на торте абсурда стала государственная пошлина, которую повесили на жильцов – по 50 рублей на каждого.Вряд ли жильцы ожидали, что их желание помыться будет стоить им жилья. Но, придя в себя, они все же подали апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии.«Указывают, что ими демонтирована кирпичная печь и установлена душевая кабина. Ответчиками предпринимаются меры по согласованию произведенного переустройства. Проведенные работы отвечают строительным нормам и правилам, нормам пожарный безопасности. Изменения, произошедшие в результате выполненных работ, не нарушают чьих-либо прав, не создают угрозу жизни и здоровью. Холодное водоснабжение производится от существующей системы водоснабжения жилого дома», - описывает суд их позицию.На заседании представитель жильцов пояснил, что они готовы демонтировать душевую кабину, однако не видят смысла в восстановлении кирпичной печи, поскольку дымоходы забетонированы и дом оснащен центральным отоплением.Представитель комитета городского хозяйства, после того как судебный блицкриг не удался, пошел на попятную: мол, на восстановлении печи он не настаивает, а вот кабину обязательно надо убрать. Было и любопытное уточнение: «указал, что истец не имеет цели добиться продажи жилого помещения».В Верховном суде решение первой инстанции разнесли в пух и прах. Судьи признали, что механизм изъятия действительно имеет место. Но «когда поведение собственников жилых помещений противоречит характеризуемому принципу (несмотря на предупреждение и принятие к ним компетентными органами административных мер, собственники продолжают нарушать права и законные интересы соседей либо бесхозяйственно обращаются с жилыми помещениями, допуская их разрушение), суд может принять решение о лишении собственников жилья».Чем соседям может помешать душевая и что она может разрушить, решительно непонятно. Это во-первых.Во-вторых, переустройство действительно нужно делать только с разрешения и согласия всех собственников. И если жильцы не вернут все, как было, то должны последовать санкции.Однако, «по смыслу вышеуказанных положений законодательства, применение санкций возможно лишь в исключительных случаях, а собственник может устранить нарушение и прекратить соответствующую процедуру до решения суда. И только когда, несмотря на предупреждение, собственник продолжает своими действиями нарушать права соседей, суд может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения».Коллегия судей пояснила: выселение – это крайняя мера, которую можно применять лишь «по истечении разумного срока для устранения допущенных нарушений», а также «с учетом характера и степени указанных нарушений, принимаемых мер к их устранению и позиции самого собственника, его реальных намерений».Учел Верховный суд и тот факт, что никаких административных мер к жильцам не применялось, а после первого предупреждения мэрия почти сразу кинулась их выселять.«Также судебная коллегия принимает во внимание то обстоятельство, что выслушать доводы ответчиков в суде первой инстанции при вынесении заочного решения и дать оценку представленным ими доказательствам не представилось возможным ввиду их неявки в судебное заседание».В итоге здравый смысл восторжествовал: абсурдное решение Октябрьского районного суда «верхушка» отменила. И приняла новое: исковые требования комитета городского хозяйства оставить без удовлетворения.Таким образом, история вроде бы закончилась хорошо. Но, тем не менее, осадочек остался. А вместе с ним и много вопросов. Неужели чиновники мэрии не могут включать здравый смысл, и все, на что они способны, это блюсти бюрократические предписания, несмотря на их абсурдность? Почему районный суд, видя всю глупость ситуации, не смог до конца разобраться и согласился выбросить людей на улицу лишь за желание получить немного благ цивилизации?Будем надеяться, что этот странный случай стал ценным опытом и для жильцов, которые теперь станут собирать бумажки по любому малейшему поводу, и для мэрии, которая сначала будет думать о людях, а уже потом о нормативах.Фото: pixabay.com